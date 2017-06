Positiv til mulig United-kjøp: – Har alle forutsetninger for å lykkes

Den spanske landslagsspissen Álvaro Morata (24) skal være på vei til Manchester United. Dette kan man forvente av ham.

Ifølge den troverdige journalisten José Félix Díaz i Marca har Morata gjort det klart for Real Madrid at han ønsker å forlate klubben.

Og mer eller mindre samtidig som Manchester United bekreftet at Zlatan Ibrahimovic ikke får ny kontrakt, meldte Marca at Morata er svært nær en overgang til José Mourinhos klubb.

Det kan være en meget god idé, tror Petter Veland, Viasats ekspert på spansk fotball.

– Bedre og bedre

– Hvis man ser utelukkende på fotballspilleren Álvaro Morata, og det han har gjort for Real Madrid, Juventus og det spanske landslaget, så er det ingen tvil om at en eventuell overgang vil være veldig bra for Manchester United, sier Veland.

Han understreker at man aldri kan være sikker på at en spiller skal slå til når han selges til et nytt land, men mener Moratas sportslige kvaliteter tyder på at han kan bli en suksess i Manchester United.

– Han har alle forutsetninger for å lykkes der. Han har et målsnitt som bare har blitt bedre og bedre, sier Veland.

I den nylig avsluttede La Liga-sesongen var det faktisk bare Lionel Messi som scoret oftere enn Álvaro Morata. Den spanske spissen fullførte sesongen med 15 scoringer på bare 14 kamper fra start og 12 innhopp i seriesammenheng.

– Det er ingen tvil om at han scorer når han spiller. De lærde strides om hvem som er best av Morata og Karim Benzema, men Zinédine Zidane foretrekker Benzema. Derfor har ikke Morata blitt satset på, sier Veland.

Her blir Morata ydmyket på det groveste:

Hardtarbeidende

Eksperten beskriver Morata som en spiller med god avslutningsfot, som kan score på mange forskjellige måter, som er flink til å finne de riktige rommene, og som har alle de fysiske forutsetningene som trengs.

Morata er ingen ukjent mann for United-manager Mourinho. Det var faktisk portugiseren som ga Morata debuten for Real Madrid i 2010. Veland tror spissens hardtarbeidende stil faller i smak hos det som kan bli hans nye manager.

– Det man kan ta Zlatan Ibrahimovic på, er at han ikke er så god defensivt. Det er kanskje ikke den spilleren du vil ha i krigen som frontmann. Der er Morata både bedre og mer vant til å gjøre «drittjobben», sier Veland.

Han tror Morata kan trenge litt tid til å tilpasse seg, men påpeker at det hjelper å ha landsmenn som David De Gea, Ander Herrera og Juan Mata i klubben.

