Playoff-historien går imot Johansens Fulham

I Championship-playoffsemifinalene er det svakeste laget - Stefan Johansens (26) Fulham - lansert som forhåndsfavoritten.

Mens Newcastle og Brighton forlengst er godt i gang med feiringen av Premier League-opprykket skal Fulham, Reading, Huddersfield og Sheffield Wednesday igjennom nervepirrende hjemme og borte-semifinaler før finalen spilles på Wembley mandag 29. mai.

Reading endte på tredjeplass i den ordinære Championship-sesongen. Likevel er de av Norsk Tipping gitt høyest vinnerodds med 5,75. Huddersfield Town står til 4,50, mens fjorårets tapende finalist Sheffield Wednesday har 3,20 og favoritten er sjetteplass-laget Fulham med 2,50.

Det er blanke ark ved avspark i disse semifinalene, men Fulham går inn i sin første kamp lørdag med et voldsomt driv etter fem seirer og og en uavgjort på seks seneste kamper. London-klubben tapte kun to av 17 siste ligaoppgjør.

Innspurt



– Vi lå på 7.plass med to uker igjen av sesongen, og var bare nødt til å vinne de resterende matchene for å ende blant de seks beste. Vi hadde momentum med oss, mens de tre øvrige lagene visste at de allerede var inne, beskriver Fulhams Scott Malone til BBC.

Form og selvtillit er én sak. Men en titt på playoffhistorien forteller at Fulham ikke bør være favoritt. For laget som har endt på sjetteplass har kun sikret opprykk i én av elleve seneste sesonger - og det var Blackpool i 2010, ifølge Sky Sports.

Avisen Get West London skriver at lørdagens motstander, tredjeplass-laget Reading, har dobbelt så stor sjanse til å sikre opprykk som sjetteplass-laget til Norges landslagskaptein - ifølge historien.

I løpet av de 24 sesongene det har vært slike playoff-avrundinger på sesongen har så mange som ni tredjeplass-lag klart et lukrativt Premier League-opprykk. Det gjelder lag som West Ham i 2012, Swansea i 2011 og Bolton i 1995.

Som en kontrast har kun fire lag som havnet på sjetteplass sikret seg avansement. Det samme antallet har rykket opp etter å ha endt på fjerdeplass - senest med Adama Diomandes Hull City i fjor.

Femteplass-laget Huddersfield Town har vist seg å være den andre mest suksessrike plassen å ende den ordinære sesongen på i denne sammnehengen. Hele syv lag som endte på femteplass gikk videre i playoff-spillet.

Tabell med ligaplassering og playoff-vinner:

Tredjeplass: 9

Fjerdeplass: 4

Femteplass: 7

Sjetteplass: 4

Til lørdagens duell må Fulham klare seg uten Ragnar Sigurdsson (f) og Michael Madl (f), men ellers stiller London-klubben skadefritt. Stefan Johansen (mb) og stjerneskuddet Ryan Sessegnon (16) hvilte borte mot Sheffield Wednesday sist, men er med her.

Reading har ingen nye skader med Garath McCleary (a) tilbake i trening. Paul McShane (f) og Joey van den Berg (mb) er også med i troppen igjen.

Gjestene kan vise til fin form med syv seirer på ni siste. Men har aldri på seks tidligere forsøk noen gang rykket opp via playoff. Og har tapt sine tre siste Craven Cottage-besøk.

Vi er ikke begeistret for hjemmeodds til 1,55, men liker at Fulham sammen med Newcastle og Norwich var mestscorende i årets Championship (85 nettkjenninger). Spillestopp er kl. 18.25 og Eurosport1 viser matchen.