Pepes arvtager skal stoppe «norske» Hannover

Kun Bayern München har sluppet inn færre mål enn Eintracht Frankfurt – en stor del av æren tilskrives 20 år gamle Jesús Vallejo.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Hannovers Stefan Strandberg (26) og Iver Fossum (20) kjemper om opprykk til Bundesliga og kvartfinale i cupen, men for at sistnevnte skal skje må de bryte gjennom Bundesligas nest beste forsvar – og mannen som er utpekt som Pepes arvtager i Real Madrid.

Oddstips på Facebook? Følg Tipster

Jesús Vallejo (20) har ikke spilt en eneste kamp for de helhvite i Madrid siden han signerte for dem sommeren 2015. Han returnerte umiddelbart til barndomsklubben Real Zaragoza på lån, hvor han som 18-åring ikledde seg kapteinsbindet for klubben som holder til på spansk nivå to. Unggutten med det karakteristiske løpesettet og den oppofrende spillestilen ble klar for Eintracht Frankfurt i sommer, og siden da har pilen pekt mot himmelen.

Frankfurt-treneren: – Skandaløst god



Vallejo var ikke med fra start i hverken første eller andre serierunde, men et rødt kort på Michael Hector og en skade på Guillermo Varela gjorde at Eintracht Frankfurt-trener Niko Kovac fant plass til ham i startelleveren mot Bayer Leverkusen i runde tre.

Les også: Nå har Norge snart et helt fotballag i 2. Bundesliga

De fremtvungne endringene ble intet mindre enn en kjempesuksess, både for Vallejo og Timothy Chandler, som har vært blant ligaens beste høyrebacker i høst og vinter. Siden da har begge vært fast inventar i forsvaret som kun overgås av Bayern München når det kommer til å knipe igjen bakover i Tyskland.

– Skandaløst god, omtalte Niko Kovac den 20 år gamle spanjolen som, allerede i oktober.

Eintracht Frankfurt har hele veien uttrykt et ønske om å forlenge låneavtalen med Real Madrid, men den regjerende Champions League-mesteren ser ikke ut til å gå med på en forlengelse av avtalen som strekker seg til sommeren.

Jesus-bonanza: Gatespilleren som har bergtatt Premier League

– Jeg kommer til å innlede samtaler med dem som er ansvarlig hos Real Madrid. Jeg tror det vil gjøre ham bra å samle erfaring fra Bundesliga i en sesong til, men Real bestemmer, sa Frankfurt-manager Fredi Bobic til Sport Bild i november.

Så langt ser det ut til at forsøkene har vært forgjeves, og 2. juledag ble midtstopperen utpekt som Pepes etterfølger på forsiden av Marca.

– Jeg har ikke hatt kontakt med Zidane hittil, hverken via telefon eller personlig. Det er ikke sikkert jeg må tilbake i sommer. Real Madrid er ikke forpliktet til å gjøre noe nå, kanskje gjør de det først i juni, sa en intetanende Vallejo til Frankfurter Rundschau i januar.

Kommer fra 1–4-tap



Hannover ble på brutalt vis sendt ned fra tabelltopp i 2. Bundesliga mot Greuther Fürth på fredag. De ledet ligaen før kampen, men målforskjellen gjorde at de tok et steg tilbake på tabellen.

Stefan Strandberg spilte hele kampen i midtforsvaret ved siden av ligaens kanskje beste spiller, Salif Sané, mens Iver Fossum fikk et innhopp på 17 minutter.

Strandberg har markert seg med tre assists for nord-tyskerne og er fast inventar i elleveren. Fossum startet de ni første kampene, men har kun startet én kamp siden. Han har bidratt med to målgivende pasninger og ett mål.

SUKSESS: Stefan Strandberg lykkes bra hos sin tyske arbeidsgiver Hannover. Dette bildet er tatt av lyngdølen for sin tidligere klubb, Krasnodar. Foto: , IKKE VG-BILDE

Før kampen er det klart at Hannover må klare seg uten kapteinen Manuel Schmiedebach (mb), samt at den defensive midtbanespilleren Waldemar Anton er usikker på grunn av sykdom. Det kan medføre startplass for Fossum.

Eintracht Frankfurt mangler Marco Russ (f), Yanni Regäsel (f), Slobodan Medojevic (mb), Marc Stendera (mb) og Marco Fabián (mb). Sistnevnte er den som har bidratt mest foran mål for Frankfurt, men er både skadet og suspendert.

Begge lag viser habil form, og er trolig innerst inne mest opptatt av sine respektive liga-innsatser. Eintracht Frankfurt måtte ha hjelp av straffesparkkonkurranser i begge foregående cuprunder, og Hannover er ubeseiret hjemme siden september.

Besøk vår oddstipsside Tipster her.

Vi lander på et uavgjortforslag til 3,10 i odds, og spillefrist er kl. 20.40.