Özil avslører heftig Mourinho-krangel: – For en feiging du er

Arsenal-stjernen Mesut Özil (28) avslører en het disputt med José Mourinho (54) og kommer med et stikk mot Pep Guardiola (46) i en ny selvbiografi.

Özil og Mourinho kom begge til Real Madrid på sommeren i 2010, og forlot den tre år senere. De vant La Liga og Copa del Rey sammen. Men det var ikke bare fryd og gammen mellom tyskeren og portugiseren, avslører Özil i den nye selvbiografien «Die Magie des Spiels» – spillets magi – som Bild har publisert utdrag av.

– Du tror to vakre pasninger er nok. Du tror du er så god at 50 prosent er nok, skal Mourinho ha sagt etter en kamp der han mente Özil ikke hadde jobbet hardt nok.

«Han stopper opp. Stirrer på meg med sine mørkebruke øyne. Jeg stirrer tilbake. Som to bokser før de møtes i den første runden. Han viser ingen følelser. Bare venter på et svar fra meg. Jeg hater ham så mye nå. Og jeg elsker egentlig Mourinho», skriver Özil om episoden etter kampen, gjengitt av blant annet The Guardian.

Da skal Özil ha kastet drakten sin på bakken. Noe som gjorde Mourinho rasende:

– Åh, gir du opp nå? For en feiging du er. Hva vil du? Krype under den deilige, varme dusjen? Smøre sjampo i håret ditt? Være alene? Eller vil du bevise hva du kan gjøre for lagkameratene dine, fansen der ute og meg?

Refser Guardiola: – Ga meg ingen signaler

Det er tydelig at den tyske Arsenal-stjernen har bestemt seg for å være åpenhjertig i sin nye bok. Der forteller han også hvorfor han valgte å vrake Barcelona til fordel for Real Madrid på sommeren i 2010, gjengitt av blant annet Independent.

Özil var brennhet på overgangsmarkedet etter gode prestasjoner i 2010-VM i Sør-Afrika. Han spilte for Werder Bremen og var ettertraktet av de aller beste på kontinentet. Özil dro til Barcelona for å besøke den katalanske storklubben, som var midt i sin stolteste storhetstid under Pep Guardiola. Men manageren var ikke til stede for å ta imot Özil personlig.

«Han ringte meg ikke de neste dagene heller. Han sendte ikke engang en SMS. Han ga meg ingen signaler om at han ville at jeg skulle signere. Det førte til at min entusiasme for Barcelona raskt ble lavere», skriver Özil.

I stedet ble det Real Madrid, som punget ut med 15 millioner euro for å sikre seg den tyske ballkunstneren.

«På grunn av Guardiolas oppførsel ville jeg ikke dra til Barcelona. Spesielt fordi Mourinho kjempet så hardt samtidig. Han var så overbevisende. Så hjertefølt. Prøvde så hardt. Han var det stikk motsatte av Barcelona-treneren. Så jeg bestemte meg for José Mourinho og Real Madrid», skriver Özil.

Nå er det hverken Guardiola eller Mourinho som er Özils sjef, men Arsène Wenger, en franskmann under stort press etter svake prestasjoner i det siste. Arsenal har ikke spilt fotballkamp på snart en uke og møter lørdag kveld Liverpool til et potensielt nøkkeloppgjør i kampen om topp fire-plassering.

Liverpool er i begredelig form, med tre tap og tre uavgjort på de syv siste serierundene, men de har vist flere ganger at de trives best mot lag som prøver å angripe mot dem. Vi sliter med å se for oss Wengers menn legge seg bakpå, for det gjør de nesten aldri, så dette kan bli et gunstig kampbilde for Jürgen Klopps menn.

