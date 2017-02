Ødegaard-dommen etter én måned: – Han har overrasket

Heerenveen har ikke scoret et eneste mål med Martin Ødegaard (18) fra start. Likevel får unggutten mye ros for sin første måned i nederlandsk fotball.

Ødegaard har spilt fem kamper i løpet av sin første måned som Heerenveen-spiller: Ett minutt mot ADO Den Haag (2-0-seier), 32 minutter mot PSV (4-3-tap) og tre kamper på rad fra start mot AZ Alkmaar (1-0-tap), Groningen (0-0) og Utrecht (1-0-tap).

Heerenveen står med tre strake kamper uten å score mål. Det har også vært Ødegaards tre første kamper fra start for klubben.

– Det er sant, men det er ikke hans skyld. Tvert imot, han har overrasket meg positivt, sier den nederlandske journalisten Reon Boeringa, som har vært til stede og dekket alle Heerenveens kamper siden Ødegaard kom til klubben, for magasinet Voetbal International.

– Da han kom til klubben, trodde jeg det kom til å bli tøft for ham å få en plass i startoppstillingen. Men på et par uker har han allerede etablert seg i førsteelleveren. Forrige helg, i 1-0-tapet mot Utrecht, spilte laget dårlig, men Ødegaard var veldig god på midtbanen. Du ser at han er veldig smart, at han alltid vet hva han skal gjøre med ballen. Han er en helt spesiell spiller, du ser det både i kamp og på trening, sier Boeringa til VG.

7 av 10

Journalisten mener Ødegaard, som har spilt i en fremskutt rolle sentralt på midtbanen, har vært «en av de 3-4 beste spillerne til Heerenveen» den siste måneden. På spørsmål om å rangere Ødegaards prestasjoner den første måneden fra 1 til 10, svarer Boeringa:

– Jeg vil gi ham 7 av 10. Han har ikke vært avgjørende, men det kan du ikke forvente av en så ung spiller som nettopp har kommet. Han kan være veldig fornøyd med seg selv, for han har etablert seg på et øyeblikk og gjort en god jobb.

– På hvilke områder kan han forbedre seg mest?

– Han har ikke vært avgjørende i form av mål eller assists ennå. Han spiller litt for anonymt på midtbanen. Han holder godt på ballen, men slår ikke mange pasninger med risiko. Ødegaard må bli en spiller som kan avgjøre kamper for Heerenveen, slå målgivende pasninger, nøkkelpasninger og score et mål i ny og ne, sier Boeringa.

Mener Ødegaard gir luksusproblem

Alle er ikke like positive til Ødegaards første Heerenveen-måned som ham. Den profilerte sportskommentatoren Leo Driessen i RTL Nieuws har skrevet en kommentar om Heerenveens problemer etter at Ødegaard begynte å spille. Tittelen er «Heerenveen har et interessant luksusproblem».

– Heerenveen har fortsatt ikke klart å vinne med Ødegaard i startoppstillingen, påpeker Driessen.

– Det er for enkelt å legge skylden på nordmannen. Han er bare en god spiller. Men Heerenveen har mistet balansen litt. Med Ødegaard har Heerenveen en spiller som, i likhet med (Sam) Larsson og (Arber) Zeneli, ønsker å ha ballen og angripe. Det kan bli litt for mye av det gode, skriver han.

Til helgens kamp mot AZ Alkmaar er den svenske kantspilleren Larsson suspendert. Det kan bety at Martin Ødegaard blir flyttet fra sentral midtbane til en mer offensiv kantposisjon. Kanskje får han da sitt første målpoeng i Heerenveen-drakten?

