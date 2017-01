Ny undersøkelse: Comeback-Coutinho best i Europa

Liverpool har grunn til å glede seg til å få Philippe Coutinho tilbake. Han er nemlig rangert som Europas beste offensive midtbanespiller i en ny undersøkelse.

Forskere ved CIES Football Observatory har publisert en rykende fersk analyse av spillerne i de fem største ligaene i Europa. Kravene er at man må ha spilt minst 900 minutter ligafotball denne sesongen, og spillerne tildeles poeng ut fra det CIES kaller «teknisk analyse av spillerprestasjoner».

Ifølge rapporten har Liverpools Phillippe Coutinho, som har vært ute med skade siden den 26. november, vært den beste offensive midtbanespilleren i Europa så langt, med 89 poeng – like mange som Kevin de Bruyne (Manchester City).

Klopp: – Vil gjøre alt vi kan

Coutinho scoret fem mål og leverte fem målgivende pasninger på 13 kamper i Premier League før han ble skadet. Nå har Jürgen Klopp bekreftet at han trolig er frisk nok til å gjøre comeback i onsdagens ligacupkamp mot Southampton.

– Vi ville bare utelatt ham hvis et par minutter ikke ga mening, og for ham så gir det mening med et par minutters spill. Vi tar en avgjørelse onsdag morgen. Akkurat nå vil jeg si at det gir mening å involvere ham mot Southampton, i troppen, og så får vi se hva som skjer der, sier Klopp.

Målet er å få stjernespilleren så kampklar som mulig til ukens viktigste begivenhet: Manchester United – Liverpool i Premier League på søndag.

– Det er ikke nok tid til å få ham i 100 prosent form til Manchester United-kampen, men det kan hende han kan spille. Vi har snakket mye tidligere om forskjellen med å være i form og å være i kampform. Men selvfølgelig, det er Coutinho, så vi vil gjøre alt vi kan for å få ham så nærme 100 prosent som mulig, sier Klopp.

Milner og Henderson blant de beste

Coutinho er ikke den eneste Liverpool-spilleren som skiller seg ut i CIES-rapporten, der Cristiano Ronaldo og Lionel Messi er best rangert av alle med henholdsvis 94 og 93 poeng.

Liverpools venstreback James Milner er nemlig rangert som den nest beste backen i Europa, kun slått av Alex Sandro (Juventus). Milner, som opprinnelig er sentral midtbanespiller, har vært en åpenbaring i ny posisjon under Klopp, og har levert imponerende fem mål og to målgivende pasninger denne sesongen.

Lagkaptein Jordan Henderson er rangert som nummer åtte blant de defensive midtbanespillerne i den samme rapporten. Han mister Southampton-kampen på grunn av skade, men kan være tilbake til det viktige United-oppgjøret.

– Han ser veldig bra ut. Han er virkelig sterk mentalt. Han har fortsatt vondt, men han gjør det bra, sier Klopp om sin skadde kaptein.

Svekket Southampton

Etter å ha stilt med tidenes yngste Liverpool-ellever i helgens 0-0-kamp mot Plymouth i FA-cupen, kommer den tyske manageren trolig til å hente tilbake sine beste menn når en ligacupfinale står på spill.

Mot et Southampton-lag som ikke har vunnet på sine fire siste kamper, og som må klare seg uten midtstopper José Fonte på grunn av en forespørsel om å bli solgt, og X-faktoren Sofiane Boufal på grunn av skade, er det grunn til å tro at Liverpool har gode muligheter til å skaffe seg et godt utgangspunkt i den første av to semifinalekamper.