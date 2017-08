Norsk spiss herjer i Danmark: Håper landslaget følger med

Tidligere Sandefjord- og Sarpsborg-spiss Pål Alexander Kirkevold (26) lukter på toppscorerplassen i den danske Superligaen.

Fredag scoret han begge målene da Hobro slo Silkeborg 2-0 på bortebane. Scoringene fører til at han står med seks seriemål allerede etter syv runder.

Den eneste spilleren som har scoret flere mål enn ham i Superligaen denne sesongen, er en annen gammel Eliteserie-kjenning: Ernest Asante.

– Det er ikke godt å si hva som har skjedd. Det har løsnet for fullt foran mål, sier Kirkevold til NRK.

Sjekk denne Kirkevold-frekkisen:

Tror veien til landslaget er kort

Målene hans i nabolandet har begynt å få oppmerksomhet i Norge også. 26-åringen scoret 14 mål på de to siste sesongene i Eliteserien, med Sandefjord og Sarpsborg, men har neppe vært så het som nå.

Dermed håper han at landslagsledelsen får det med seg.

– Jeg håper først og fremst at de har oversikten, og er klare over at jeg scorer her nede. Så får de evaluere deretter. Jeg håper bare de er klare over at jeg scorer mål, sier Kirkevold til Nettavisen.

Han tror veien til Lars Lagerbäcks tropp kan være kort:

– Det ville jo vært naturlig å tenke det. Jeg er en av de som scorer mest i Danmark, og det burde jo ikke være noe forskjell på det, og å gjøre det bra i Norge. Det er ikke så lett når jeg ikke er så kjent og ikke har det samme navnet som andre. Mange har jo hatt en fot innafor tidligere, men det hadde jo vært gøy å være med.

Den nære fortiden har vist at dansk suksess kan gi landslagsplass. Alexander Sørloth ble tatt ut i troppen til VM-kvalifiseringskampene mot Aserbajdsjan og Tyskland etter å ha scoret fem mål på fem kamper for Midtjylland. Men tre av scoringene kom riktignok i Europa League-kvalifisering.

