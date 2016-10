Norlings revansje: Kan lede AIK til seriesølv

Etter et mislykket opphold i Brann og Bergen, ser Rikard Norling (45) ut til igjen å ha funnet en suksessoppskrift. Tilbake i klubben der trenereventyret virkelig startet.

Svensken kom til Brann etter å ha ledet Malmö til seriegull. Forventningene var store, og det ble skapt gullambisjoner i Bergen.

Slik gikk det ikke. 29 poeng på 30 kamper, og et sjokktap for Mjøndalen i kvalifiseringen, endte det med nedrykk i Norlings første sesong i Norge. Riktignok fikk han muligheten til å rette det opp igjen, og rykke opp fra 1. divisjon. 27. mai, etter ti serierunder og niendeplass i 1. divisjon, hadde Brann-ledelsen fått nok. Norlings Brann-eventyr var over.

Nesten nøyaktig ett år senere fikk han jobben med å overta AIK – klubben han fikk sparken fra i 2008.

Da lå AIK på 10. plass i Allsvenskan etter åtte serierunder. Siden den gang har klubben kun tapt én av sine 18 seriekamper under Norling, og er nå oppe på sølvplass fire serierunder før slutt.

Riktignok er det etter alt å dømme for langt opp til serieleder Malmö – seks poeng foran.

Forandret seg

I et intervju med den svenske avisen Dagens Nyheter forteller Norling at tiden i Brann forandret ham – og ikke minst hans syn på trening.

Norling har flere ganger blitt kritisert for at lagene hans trener for lite. Nå innrømmer han at kritikerne hadde rett, og viser blant annet til at det ble trent mye hardere i Norge. I tillegg brukte han tiden etter at han fikk sparken i Brann til å studere hvordan de trente i andre land.

– At en spiller, midt i sesong, skal gå fra trening helt utkjørt, har tidligere vært helt utenkelig for meg, sier han til DN.

– Nå er ambisjonen min at om spillerne ikke har forberedt seg maksimalt når de har fri, at de ikke skal klare en treningsuke, legger han til.

Tøff bortekamp

Etter at Norrköping vant sin kamp søndag, må AIK slå tabellfirer IFK Göteborg på bortebane om de skal fortsette å ha initiativet om seriesølvet.

AIK har kun tapt én av 18 seriekamper etter Rikard Norlings comeback i klubben. Det kom borte mot serieleder Malmö. Det er også kun Malmö som har vært bedre enn AIK på bortebane denne sesongen.

Nå venter riktignok seriens nest beste hjemmelag – også de bak Malmö. IFK Göteborg har kun tapt én hjemmekamp denne sesongen – selvsagt mot Malmö.

Det motsatte oppgjøret mellom AIK og IFK Göteborg endte 3-3, og vi tror ikke uavgjort er noe dumt tips også i dette oppgjøret.

