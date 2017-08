Neymar-kjøp kan føre til storsalg i PSG

Paris Saint-Germain må angivelig kvitte seg med flere spillere for å kompensere for rekordsummen de har betalt for Neymar (25).

Den franske sportsavisen L'Équipe skriver at Neymar kommer til å koste PSG over én milliard kroner i året, når man regner sammen overgangssummen og lønnsutgiftene over den fem år lange kontrakten.

Det tilsvarer en femtedel av klubbens nåværende budsjett.

Avisen skriver at PSG dermed blir nødt til å selge spillere, både denne sommeren og i de neste overgangsvinduene, for å unngå å bryte Financial Fair Play-reglene til UEFA.

Høyreback United-aktuell

Ifølge avisen anslår man i klubben at man vil måtte selge spillere for mellom 50 og 70 millioner euro denne sommeren. De mest aktuelle salgsobjektene er:

• Serge Aurier (24). Den kontroversielle høyrebacken fra Elfenbenskysten skal være aktuell for Manchester United, med en prislapp på 30 millioner euro. Chelsea skal også være interessert i ham.

UNITED-AKTUELL: PSGs høyreback Serge Aurier. Foto: Jean-Francois Monier , AFP

• Grzegorz Krychowiak (27). Det polske midtbaneankeret har ikke overbevist i PSG etter overgangen fra Sevilla i fjor. Denne sommeren har han trent med reservene. Flere klubber skal være ute etter ham, inkludert Valencia, Juventus og Chelsea.

• Blaise Matuidi (30). Den franske løpsmaskinen har ingen sikker plass i PSG-laget, ettersom talentfulle Adrien Rabiot bare blir bedre og bedre. Juventus skal ha lagt inn et bud på 15 millioner euro for Matuidi, men Liverpool skal også være interessert.

• Jesé Rodríguez (24). Har vært en stor flopp etter fjorårets overgang fra Real Madrid, og sjansene hans for spilletid er nesten ikke-eksisterende nå som Neymar har signert. PSG ønsker å kvitte seg med spilleren, og italienske Fiorentina skal være interessert, men lønnen hans på tre millioner euro i året skal være utenfor rekkevidde.

• Hatem Ben Arfa (30). Storspilte for Nice i 2015/16-sesongen, men har sjelden fått tillit av trener Unai Emery etter overgangen til PSG forrige sommer. Skal være på vei til tyrkiske Fenerbahce.

VGs tips: Storseier i Paris

PSG kom godt i gang med sesongen ved å slå Monaco 2-1 i supercupfinalen forrige helg. Entusiasmen ble ikke mindre da Neymar ble presentert som ny spiller fredag.

Brasilianeren kan bli klar til å få noen minutter i lørdagens kamp mot Amiens, men spiller neppe fra start. Det er likevel et råsterkt PSG-lag som stiller mot ligaens på papiret svakeste lag i nyopprykkede Amiens. Julian Draxler er den eneste viktige spilleren som mangler for vertene.

Gjestene kommer til å legge seg i 5-4-1, men foran et kokende og fullsatt Parc des Princes i full Neymar-ros, tror vi PSG åpner sesongen med en storseier med minst tre mål. Vi anbefaler derfor et spill på PSG-seier med 0-2 i handikap til 1,85 i odds. Kampen vises på Viaplay. Spillestopp er klokken 16.55.