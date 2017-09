Neymar hudflettes av fransk stjerne: – Skandaløst

Straffe-krangelen mellom Edinson Cavani (30) og Neymar (25) har skapt overskrifter hele uken.

De to PSG-stjernene havnet i en åpenlys krangel om hvem som skulle ta et straffespark under forrige helgs 2-0-seier over Lyon. Cavani nektet å gi etter for Neymars mas – og bommet på straffen.

Og det stoppet ikke der. Ifølge den franske avisen L'Équipe skal Cavani og Neymar nesten ha havnet i håndgemeng i garderoben som en følge av episoden. Den uruguayanske spissen skal ha forlatt Parc des Princes aldeles rasende.

Den tidligere franske landslagsspissen Christophe Dugarry, som i dag er en profilert fotballekspert hos franske RMC, tar Cavani i forsvar – og langer ut mot Neymar.

– Jeg synes det er skandaløst. Neymar kommer kanskje til å være sjefen i PSG når han har vunnet ligaen og Champions League med dem. Jeg gir blaffen i hva han har gjort før han kom til klubben. Frem til nå gjorde han et godt inntrykk, men dette synes jeg er elendig, sier Dugarry.

Her kan du se den mye omtalte situasjonen:

– Hvor er vi på vei?

Han mener Cavani fortjener mer respekt. 30-åringen er inne i sin femte sesong i klubben og begynner å nærme seg målrekorden til Zlatan Ibrahimovic.

– Man må respektere de gamle som har vært i klubben lengre. Neymar er en super spiller. Han kommer til å bli lederen i PSG. Men han blir det ikke automatisk fordi han kostet 222 millioner euro. Unai Emery (PSG-treneren) må gripe inn. Neymar er ikke sjefen i PSG. Skal han snart lede treningsøktene og sette opp laget? Hvor er vi på vei hen?

Straffesituasjonen var ikke den eneste som skapte blest under søndagens kamp. Før straffesparket skulle Cavani ta et frispark, men Dani Alves rappet ballen fra ham og ga den til Neymar.

– Jeg synes synd på Cavani. Jeg føler med ham. Fyren løper som en galing gjennom hele kampen og klager aldri. Han er overalt, jobber hardt, er eksemplarisk. Og så behandler man ham på den måten. Det er ikke mulig, sier Dugarry.

Hele uken har det florert med rykter og meningsytringer i kjølvannet av Neymar og Cavanis straffekrangel. Enkelte katalanske medier gikk så langt som å hevde at Neymar skal ha bedt PSG om å selge Cavani, men dette skal bare ha vært oppspinn.

Torsdag skal Neymar ha unnskyldt seg for episoden foran alle lagkameratene i PSG. Avisen L'Équipe hevder at alle har lagt saken bak seg.

Neymars frekke finte går ikke etter planen:

Det som i hvert fall er sikkert, er at PSG slipper å bekymre seg for hvem som skal ta straffer når de gjester Montpellier lørdag ettermiddag. Da er nemlig Neymar ute med en liten skade i foten.

Det er et forfall som naturligvis svekker PSG. Og de møter en motstander som har skapt trøbbel for dem nylig; Montpellier vant faktisk 3-0 i tilsvarende kamp forrige sesong. Dessuten skal PSG på onsdag ut i sin viktigste Champions League-kamp denne høsten, mot Bayern München, noe som kan påvirke laguttaket.

Vi synes oddsen på PSG-seier (1,12) er uinteressant, og velger derfor et mer dristig uavgjort-tips til hele 6,50 i odds. Kampen vises på Viasport +. Spillestopp er klokken 16.55.