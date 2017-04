Neville etterlyser ny Zlatan-rolle: – Trenger ikke være enten eller

Manchester United spilte sesongens beste kamp uten Zlatan Ibrahimovic (35). Nå burde klubben bli bedre til å rotere på spissplassen, mener ekspertene.

«Har Zlatan Ibrahimovic fortsatt en plass i Manchester United?» Dette spørsmålet var utgangspunktet i en studiodiskusjon mellom Sky Sports-ekspertene Gary Neville og Jamie Carragher i kjølvannet av Manchester Uniteds imponerende 2-0-seier over Chelsea – med en vraket Zlatan på benken og en giftig Marcus Rashford fra start.

Svaret fra ekspertene er et rungende «ja», men også et lite «men».

– Ville Zlatan gjort det samme mot Chelsea som Rashford gjorde? Nei, det er ingen verdens sjanse for det. Men ville Rashford gjort det samme som Zlatan gjorde i ligacupfinalen? Neppe, det ville vært veldig vanskelig, sier Neville.

– Man burde ikke la seg rive med av én kamp. Zlatan har vært en av de beste spillerne i Premier League denne sesongen, sier Carragher.

EKSPERT: Sky Sports-ekspert Gary Neville, her mens han var med i Englands støtteapparat under fjorårets EM. Foto: Paul Ellis , AFP

Ønsker mer rotasjon på topp

Denne sesongen, frem til søndagens overraskelse på Old Trafford, har Zlatan startet alle kamper så lenge han ikke har vært suspendert eller skadet. Men etter hvert som 35-åringen blir eldre, mener Neville at Manchester United burde legge en ny plan – og finne en ny rolle – for Ibrahimovic.

– Jeg ville likt å se Zlatan i en annen rolle enn den han har hatt denne sesongen, hvor det har vært ham eller ingenting. Jeg ville likt å se ham blitt faset over i en ny sesong der Anthony Martial, Rashford og kanskje noen andre kommer inn og gradvis plukker opp hansken, samtidig som man fortsatt har den viktige rutinen hans der, sier Neville.

Sjekk Zlatan-kunsten som sendte United til kvartfinale:

– Jeg likte å være en del av en tropp som hadde flere spisser. Man hadde en Zlatan-type, en Chicharito-type som kunne komme inn, og en Rashford-type. Hvorfor kan du ikke ha tre eller fire spisser og bytte på mellom dem? Det burde ikke være at Zlatan spiller eller ingenting. På søndag så han lykkelig ut da laget scoret, og han jobbet da han kom på. Det trenger ikke være enten eller. De kan potensielt spille sammen, sier den tidligere United-spilleren.

Zlatan har bøttet inn med mål i sin første United-sesong; 35-åringen har notert seg for 28 fulltreffere. Det må man ikke glemme selv om laget spilte en svært god kamp mot Chelsea uten ham.

– Spiller de bedre uten ham? Hvis Rashford hadde spilt spiss hele neste sesong, tror jeg ikke han hadde scoret like mange mål som Zlatan. Han tilbyr kanskje andre ting og hjelper de andre spillerne, men la oss ikke glemme at det bare er én kamp, og at Zlatan har vært «outstanding» denne sesongen, sier Liverpool-legenden.

