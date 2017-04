Nederlandsk ekspert: Derfor vrakes Ødegaard i Heerenveen

Martin Ødegaard (18) har blitt benket i Heerenveens fem siste kamper Nederlandsk ekspert forklarer årsakene bak vrakingen.

– Heerenveen forventet mer av ham. Kanskje forventet man for mye, men han har ikke vært den briljante spilleren man trodde skulle komme, som ble hentet fra Real Madrid og var omtalt som Skandinavias største talent, sier journalisten Sander de Vries, som følger Heerenveen tett for lokalavisen Leeuwarder Courant.

Den siste uken har han intervjuet både Martin Ødegaard og Heerenveen-trener Jürgen Streppel om situasjonen til den norske unggutten.

– Ikke klart å prege kampene

Den unge drammenseren har startet de fem siste kampene på benken og kun fått drøye 45 minutters spilletid fordelt over tre av disse kampene.

Fra utlånet til Heerenveen til den 11. mars startet Ødegaard syv kamper. Men i løpet av den siste drøye måneden har han mistet plassen sin på laget.

– Han har vist glimt av klasse, som da han slo en fantastisk målgivende pasning mot Go Ahead Eagles. Men fysisk er han bare en gutt, og selv om han ser fantastisk ut og er blant de beste under pasningsøvelser på trening, så har han ikke klart å prege kampene for Heerenveen, sier De Vries.

Han mener at Ødegaard ikke var overbevisende nok da han fikk sjansen i flere kamper fra start denne vinteren, og at treneren i stedet foretrekker en annen ung midtbanespiller, 21-åringen Pelle van Amersfoort, på grunn av hans defensive ferdigheter.

– Ødegaard er åpenbart mer talentfull enn ham, men van Amersfoort løper mye, er mer en boks-til-boks-spiller og har blitt viktig for spillestilen til Heerenveen fordi han gir laget mer balanse. Ødegaard har ikke vært dårlig når han har spilt, men han har aldri vært blant de beste heller.

I tillegg har den tidligere nederlandske landslagsspilleren Stijn Schaars kommet tilbake fra skade, noe som har økt konkurransen på midtbanen enda mer.

Slik gikk det med Ødegaard og Thorsby forrige helg:

Ødegaard: – Står ved valget mitt

Selv forteller Ødegaard dette om mangelen på spilletid i et intervju med Leeuwarder Courant:

– Jeg så etter en klubb der jeg kunne spille mye fotball. Det har jeg ikke gjort de siste ukene. Men jeg står ved valget mitt. Jeg blir en bedre spiller her. Også utenfor banen er livet bra. Heerenveen likner på Drammen. Hjemme lever jeg et vanlig liv: Jeg ser på serier, lager mat og studerer litt.

Journalisten Sander de Vries, som gjorde intervjuet, forteller at han snakket med Heerenveen-trener Jürgen Streppel, som skal ha fortalt ham at han mener forventningene til Ødegaard var urealistiske i utgangspunktet.

Mens folk forventet at han skulle spille alle kamper og score tre mål i hver av dem, skal Streppel ha fortalt, så har treneren selv alltid vært klar over at det ikke kom til å bli så lett for en ung spiller å tilpasse seg et nytt lag, et nytt land og et nytt språk.

– Han ønsker å beskytte Ødegaard, sier de Vries.

Ødegaard starter trolig fredag

Men han tror Real Madrid kan begynne å bli skeptiske til utlånsavtalen med Heerenveen, som i utgangspunktet skal vare frem til slutten av neste sesong.

– Jeg er veldig nysgjerrig på om Ødegaard spiller i Heerenveen neste sesong. Kommer Real Madrid til å hente ham tidligere enn planlagt? Det er et veldig relevant spørsmål. For de er neppe fornøyd når de ser at han ikke starter kamper lenger. Kanskje vil de begynne å se etter en ny klubb der han kan få mer spilletid.

Nå kan det imidlertid være bedre nyheter på vei for Ødegaard. Etter det VG kan forstå, så skal den norske 18-åringen høyst trolig starte sin første kamp på over en måned når Willem II kommer på besøk fredag kveld.

Det er forventet at Ødegaard tar plassen til Luciano Slagveer på høyresiden av Heerenveen-angrepet.

Vi tror Ødegaard og Heerenveen har en opptur i vente når de tar imot Willem II. For selv om de står med fem tap på sine seks siste kamper, så har de en respektabel hjemmestatistikk i det siste (2-1-1), og de møter et begredelig bortelag, som står med tre tap og én uavgjort på de fire siste.

