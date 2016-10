Nederlandsk-effekt har gitt AaFK formtopp

Siden 31. juli har kun Rosenborg tatt flere poeng enn Aalesund i Tippeligaen. Nå kan klubben slette klubbrekorden med syv kamper uten tap i den øverste divisjonen.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Med seieren over Bodø/Glimt satte Aalesund ny klubbrekord med fem strake seirer i Tippeligaen. Laget står nå med seks kamper uten tap, og har fått en luke til lagene som kjemper om nedrykk.

I midten av juli hadde varsellampene for alvor begynt å lyse i AaFK. Laget hadde kun vunnet én av sine ni seriekamper, og lå på nedrykksplass med 13 poeng på 17 seriekamper.

Siden den gang har laget plukket 22 poeng, fire poeng færre enn seriemester RBK som også har vært best de siste ti kampene, og fem poeng mer enn Vålerenga som har vært ligaens trejdebeste lag de siste ti kampene.

Tango-effekt

Det er kanskje tilfeldig at Aalesund ser til Nederland for å hente spillere, men det er liten tvil om at de tre som har kommet til klubben fra landet – som også spiller i oransje drakter – har vært en suksess.

• Edwin Gyasi ble hentet til klubben før denne sesongen. Han står med ti målpoeng. Med andre ord har han vært involvert i mer enn hver fjerde AaFK-scoring. Han har i tillegg 7,00 i snitt på sine fem siste kamper.

• Vito Wormgoor har vært med å stramme opp forsvaret til Aalesund. Han kom til klubben i starten av august, og debuterte i 0-3-tapet mot Stabæk, men etter det har AaFK kun sluppet inn seks mål på seks kamper, og er ubeseiret.

• Assistenttrener Anton Joore kom til klubben i midten av august, siden den gang har AaFK 5-1-1-statistikk. Assistenten har erfaring fra Nederland, Latvia, Estland, Litauen, Qatar og Kasakhstan.

VG Live: Følg kampen fra kl. 19

Kan ødelegge statistikken

Mot Viking fredag er Gyasi tilbake fra etter karantene, og skal være med å jakte klubbrekorden med flest kamper på rad uten tap i Tippeligaen. Mellom AaFK og ny klubbrekord står Viking. Oppgjøret i Stavanger åpner den 28. serierunden denne sesongen.

AaFK teoretisk sett fortsatt rykke ned, og Viking har fem poeng opp til Brann og Odd på henholdsvis andre- og tredjeplass. Men vertene har i tillegg til poengene også fem lag mellom seg og sølvplass. AaFK har fire lag og seks poeng mellom seg og kvalifiseringsplass.

For Aalesund gjelder det nok først og fremst å sikre plassen, men klubbrekorden har de nok også lyst på. Viking er riktignok et lag de har slitt med den siste tiden. AaFK har tapt sine tre siste oppgjør mot Viking, men de har vunnet to av de tre siste oppgjørene i Stavanger.

Vi tror dette blir et tett og jevnt oppgjør, men med gjestene svært gode form og høye odds i dette oppgjøret, lar vi oss friste til å gi dem tipset. Ikke minst fordi formsterke Gyasi er tilbake for Aalesund.

Her kan du lese våre vurderinger av dagens øvrige oddsobjekter