Nå kan Real Madrid snappe denne Barcelona-rekorden

Hvis Real Madrid slår Villarreal i kveld blir det lagets 17. strake La Liga-seier. Samtidig vil de slå erkerivalen Barcelonas rekord.

Det er full pakke i spansk La Liga denne midtuken, og i kveld er det Real Madrid – Villarreal og Barcelona – Atlético Madrid som er de på forhånd mest spennende kampene.

Det var 4. januar i år Real Madrid ga Rafa Benitez fyken, og samme dag ansatte Zinédine Zidane (44) som ny trener. Siden har det gått stort sett på skinner for Real Madrid, som i mai vant Champions League-finalen over byrival Atlético Madrid.

I søndagens borteseier over Espanyol (2–0) var det bare den 24 ligakampen som Zidane har vært Real Madrid-sjef. Men det var seier nr. 21. i hans regjeringstid. Og av disse har de 16 siste kommet på rappen – tolv i fjorårssesongen og fire i høst.

Med 5-2-hjemmetriumfen over Osasuna 10. september tangerte Madrid-klubben en bragd fra 1960-61-sesongen med den 15. strake ligaseieren. Og i kveld kan de helhvite slå Pep Guardiolas Barcelona-rekord fra 2010–11 med den lengste vinnerrekken i ligaens historie.

I søndagens Espanyol-match spilte Real uten Keylor Navas (k), Casemiro (mb) ble skadet og ingen av mega-stjernene Gareth Bale (a) og Cristiano Ronaldo (a) deltok. Slike stjernefravær kunne ha ødelagt for Real før. Men ikke denne gangen.

For James Rodríguez grep sjansen, Dani Carvajal leverte og Karim Benzema kom seg på scoringslista som spiller nummer tolv med Real-scoring denne sesongen. Som Bleacher Report skriver ser det ut til «å være en bedre balanse og struktur i lagprestasjonene – det er ikke lenger bare noen få som tar ansvar».

Villarreal har bokført 2-2-0-serieflyt, men dette er sesongens klart tøffeste oppgave så langt. I søndagens 2-1-hjemmetriumf over Real Sociedad var det Nicola Sansone som sto for begge målene, mens brasilianeren Alexandre Pato misbrukte et straffespark.

Her er eks-Tottenham-spissen Roberto Soldado skadet. Hjemmelaget har med både Bale og Ronaldo i troppen igjen. Men Pepe (f) og Luka Modric (mb) har pådratt seg småskader.

Oddsen er ikke all verden, men i et 0-1-handikappspill tror vi Real Madrid vinner med to mål. Oddsen er da 1,57, spillestopp er kl. 19.55 og Viasat 4 viser kampen.

Toppscorer-duell



Onsdagens største match er Barcelona – Atlético Madrid – der begge lag kommer fra storseirer over henholdsvis Leganés (5–1) og Sporting Gijón (5-0). På et vis er det en toppscorerduell i kampen, som vertene så vidt leder etter fire serierunder.

For hos Barcelona har Lionel Messi og Luis Suárez bøttet inn fire mål hver og Neymar har ett.

Mens «Atleti»-avslutterne Antoine Griezmann har notert fire mål og Kévin Gameiro og Fernando Torres har to ligamål hver.

De to franske Atlético-spissene har aldri scoret på Camp Nou, men det er sannsynlig at Gameiros tempo gjør at han blir foretrukket fra start med Torres på benken.

Barcelona har scoret tolv mål på sine to siste matcher. Men har bare holdt buret rent i to av sine fem siste obligatoriske kamper. Gjestene har på sin side stengt målet i fire kamper på rad.

1,55 i hjemmeodds blir litt snaut, og slik prøver vi heller 3,75 for uavgjort. Spillefristen er kl. 21.55, og igjen er Viasat 4 din favorittkanal.