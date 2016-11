Mykjåland om PSG: – For dumt å si nei

Lene Mykjåland (29) har begynt å diskutere detaljene i en eventuell kontrakt med den franske storklubben Paris Saint-Germain.

Likevel innrømmer hun at hun fortsatt er i tenkeboksen. For 29-åringen hadde bestemt seg for å legge opp, helt til den franske storklubben kom på banen etter at de hadde slått ut Mykjåland og LSK av Champions League.

– Jeg er veldig fornøyd med valget om å avslutte karrieren min, og var klar på at det var det rette valget. Men samtidig er dette et veldig fristende tilbud. Det er ikke noe som dukker opp hver dag, sier hun til VG.

– Jeg har jo tenkt tanken at det er for dumt å si nei til en klubb som PSG, legger hun til.

Hun forteller at det ikke er samvittigheten over LSK som gjør at hun fortsatt ikke har bestemt seg for om hun fortsetter fotballkarrieren.

– Jeg har hatt noen veldig gode år i LSK, og de ville jeg ikke vært foruten. Sånn sett – dersom ting faller på plass – er det god timing at PSG kom på banen nå.

– Det ville nok vært vanskeligere om jeg måtte velge mellom LSK og en annen klubb. Nå hadde jeg allerede tatt valget om at jeg skulle legge opp, legger 29-åringen til.

Denne uken skal PSG i aksjon i Champions League, mens Mykjåland fortsatt venter på videre dialog om en eventuell kontrakt med den franske hovedstadsklubben.

– Vi er i gang med dialogen om en kontrakt, nå venter jeg på neste svar fra dem.

Dominerer

I AKSJON: Ada Hegerberg og Lyon fortsetter jakten på å forsvare Champions League-triumfen fra forrige sesong. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

Og nivået på fransk fotball fikk både Mykjålands LSK og Avaldsnes kjenne på i Champions League denne sesongen.

LSK overrasket stort da de slo PSG 3–1 på hjemmebane, men i returen i Paris var de sjanseløse.

– Vi gjorde en veldig god kamp hjemme. Men man må være på topp hver gang, det var vi ikke i Paris. Da viste de oss et nivå vi ikke hadde sett før. De var rett og slett bedre enn oss på alt. Jeg ble imponert, vi ble rett og slett slått av et bedre lag.

I Paris ble det 1-4-tap, og 4–5 sammenlagt. For Avaldsnes ble det 2–10 sammenlagt mot Ada Hegerberg og de regjerende Champions League-mesterne Lyon.

– Helt utrolig

Onsdag skal Hegerbergs Lyon i aksjon igjen i Champions League – mot sveitsiske Zürich. Der blir de store favoritter.

– Det er fortsatt seeding, om jeg ikke tar feil, så både Lyon og PSG har veldig gode sjanser til å gå videre, mener Mykjåland.

Torsdag møter PSG BIIK fra Aserbajdsjan.

Lyon er totalt overlegne i fransk liga med 47–2 i målforskjell og 21 poeng på sesongens syv første kamper. De regjerende Champions League-mesterne med Ada Hegerberg i spissen har vunnet sine siste fem sluttspilldueller i Champions League med minst åtte mål. Mye av utgangspunktet er gjort på hjemmebane, og vi tror de innfrir med 0–4 fra start til 1,90 i odds.

PSG tapte semifinalen mot nettopp Lyon forrige sesong. Der ble det utklassing. Men laget har kun sluppet inn mål mot LSK denne sesongen. I serien har de vunnet syv av syv kamper – uten å baklengs. Oddsen i Aserbajdsjan er oddsen kun 1,30, det bør PSG innfri.

