Mourinhos elleville statistikk på Stamford Bridge

José Mourinho har ledet Chelsea i 106 ligakamper på Stamford Bridge. De 77 første ubeseiret – siden kom det seks tap. I dag returnerer han som Manchester United-manager.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Det er ikke første gang Mourinho kommer tilbake til Stamford Bridge som manager for et annet lag enn Chelsea. I 2010 ble han hyllet da han kom tilbake som Inter-manager. For på det tidspunktet hadde han aldri tapt en kamp på Chelsea hjemmebane - det gjorde han ikke da heller.

Om han får den samme velkomsten som Manchester United-manager er langt fra sikkert. Tabloidavisen Mirror har allerede skrevet at bannerne med hans navn – som fortsatt ofte er å se på tribunene – fjernes for å hylle tidligere viseformann i klubben, Matthew Harding 20 år etter hans død.

VG Live: Følg kampen fra kl. 17

Ikke lenger en lykkebane

Da Mourinho kom tilbake til Stamford Bridge i 2010 fleipet han på forhånd med at det var hans lykkebane. Den følelsen har han ikke lenger.

– Da jeg kom dit som Inter-manager, hadde jeg aldri tapt en kamp på Stamford Bridge. Nå har jeg tapt noen ganger der. Jeg tapte noen kamper der forrige sesong, så jeg kan ikke si det samme nå, sier Manchester United-sjefen.

Videre sier at han ikke trenger å analysere Chelsea-sesongåpning.

– Det er bare å se på tabellen, og se hvor de ligger. De er i en god posisjon, så sesongstarten kan ikke ha vært dårlig, ettersom de ligger der de ligger.

God statistikk

Dette blir niende gang Mourinho møter en klubb han tidligere har ledet. Seks av dem har kommet som Chelsea-manager mot Porto, de to øvrige som Inter-manager mot Chelsea.

Alle oppgjørene på Stamford Bridge er vunnet. De tre hjemmekampene mot Porto, og bortekampen med Inter.

Seks av disse åtte oppgjørene er vunnet, de to tapene kom borte mot Porto.

Som Chelsea-manager møtte han Manchester United 13 ganger, kun én gang endte det med tap. I seriesammenheng vant han fem, spilte fire uavgjort og tapte én kamp.

Målfattig

Nå møter han altså Chelsea for første gang som Manchester United-manager – i London.

United forsvarte seg godt, og så fornøyde ut med 0–0 borte mot Liverpool mandag. I Europa League torsdag, spilte de til tider god fotball, og utklasset Fenerbahçe.

Etter 0-3-tapet for Arsenal har Chelsea vunnet sine to siste kamper – uten å slippe inn mål.

United tettet igjen bakover i bortekampen mot Liverpool, og Chelsea-sjef Conte er heller ikke fremmed for å forsvare seg, så det stinker ikke mål av dette oppgjøret. Det har det heller ikke gjort de siste fire gangene United har møtt Chelsea – totalt er det scoret fem mål på disse kampene. Tre av disse har endt uavgjort. Det er ikke utenkelig at det ender her heller, mens under 1,5 mål gir 2,90 i odds, under 2,50 gir 1,70.

Her kan du lese våre vurderinger av dagens øvrige oddsobjekter