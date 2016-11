Mourinho jakter Ferguson-rekord

Kun Sir Alex Ferguson og Brian Clough har vunnet Ligacupen flere ganger enn Jose Mourinho som manager. Nå ønsker han å tangere de to legendene.

Ferguson og Clough har begge vunnet Ligacupen fire ganger hver seg for henholdsvis Manchester United og Nottingham Forest.

Mourinho har vunnet Ligacupen tre ganger på fem forsøk med Chelsea. De to øvrige sesongene han startet sesongen som Chelsea-manager, ledet han ikke klubben lenge nok til å ha mulighet til å vinne turneringen.

Av spillere står Ian Rush med rekorden. Han har vunnet Ligacupen hele fem ganger for Liverpool, som for øvrig er klubben som har vunnet turneringen flest ganger – 8.

Nå skal han lede Manchester United i kvartfinalen hjemme mot West Ham. En reprise av søndagens Premier League-oppgjør som endte 1–1.

Forandret Ligacupen



Det er kanskje ikke tilfeldig at Mourinho har vunnet Ligacupen tre ganger på fem forsøk. Manageren har aldri lagt skjul på at han ønsker å vinne trofeer, og Ligacupen var på mange måter et «enkelt» trofe å vinne. Mange storklubber prioriterte ikke turneringen på samme måte som de prioriterer seriekamper, FA-cupen og eventuelle europacupkamper.

Det gjorde derimot Mourinho da han kom til England. Før portugiseren kom til England og Premier League var tre av de siste fem Ligacup-vinnerne Leicester, Blackburn og Middlesbrough.

Etter Mourinho kom til England har Chelsea vunnet turneringen tre ganger, Manchester United tre ganger, Manchester City to ganger og Liverpool og Tottenham én gang hver. Alle blant landets største klubber. Swansea og Birmingham har riktignok også vunnet turneringen siden Mourinho kom til England, men de kan sees på som «unntakene».

Sparer ikke på kruttet

United var det beste laget da West Ham gjestet Old Trafford søndag, men klarer ikke å avgjøre kampen.

Nå får de en ny sjanse, og den tror vi de griper. Ligacupen kan være klubbens beste sjanse til et trofé denne sesongen – med unntak av Community Shield.

Hjemme på Old Trafford har ikke United tapt annet enn seriekampen mot byrival City under Mourinho, og West Ham har også hatt en noe skuffende sesong så langt.

Vi synes ikke 1,45 i odds frister altfor mye for United-seier, men spillet blir brått bedre med 0–1 som utgangspunkt. Da økes oddsen til 2,00. Vi tror Manchester United prioriterer dette oppgjøret mest, og da er ikke det et usannsynlig utfall.

