Mourinho i spisskrise før storkamp

José Mourinho mangler sine fire førstevalg på spissplass til kvartfinalen i FA-cupen mot Chelsea.

Manchester United, som har vært godt skjermet fra skader og fravær så langt denne sesongen, er plutselig blitt rammet av en skikkelig spisskrise før mandagens storkamp i FA-cupens kvartfinale.

Zlatan Ibrahimovic soner sin første av tre kamper etter albueslaget på Bournemouths Tyrone Mings. Søndag skadet Wayne Rooney seg på trening, Marcus Rashford ble plutselig syk, og Anthony Martial sliter med et uspesifisert problem. Alle fire mister Chelsea-kampen.

– For meg er Chelsea-kampen bare en kamp som kommer på feil tidspunkt for oss, fordi Europa League er en turnering som kan gi oss en Champions League-plass. Men det er ikke sånn at Europa League er viktigere for oss enn FA-cupen, sier Mourinho på pressekonferansen før kvartfinalen, ifølge The Guardian.

Ibrahimovic, Rashford, Martial og Rooney er ansett som Mourinhos fire førstevalg på spissplass. Det betyr at den portugisiske manageren blir nødt til å være kreativ når han skal plukke ut sitt angrep mot Chelsea.

Henrikh Mkhitaryan nevnes som det mest sannsynlige valget, i en slags «falsk nier»-rolle, men også den belgiske kjempen Marouane Fellaini blir omtalt som et mulig alternativ på spissplass.

Manchester United spiller sin 46. kamp for sesongen mot Chelsea, noe som begynner å merkes på fraværslisten. Takket være deltakelse i Premier League, Europa League, FA-cupen og ligacupen har Mourinhos menn fått servert et tåketett kampprogram.

Foreslår sommerkjøp

Den tidligere Manchester United-stopperen Rio Ferdinand har gått ut og argumentert for at klubben burde forsterke seg laget til sommeren for å ha en bredere tropp og flere strenger å spille på.

– Da jeg spilte for United, så kunne Ole Gunnar Solskjær, Ryan Giggs eller Paul Scholes dukke opp hvis ikke Ruud van Nistelrooy ikke scoret. Senere kunne Rooney, Carlos Tévez eller Louis Saha steppe inn hvis ikke Cristiano Ronaldo hadde dagen, sier Ferdinand ifølge Manchester Evening News.

Han foreslår noen en spiss og en midtbanespiller for Mourinhos menn:

– Jeg ville elsket å se Antoine Griezmann på Old Trafford. Han har scoret 20 mål eller flere i fire sesonger på rad for Atlético Madrid. Han har virkelig klasse.

– Tidligere Mourinho-lag har hatt fysisk dominerende spillere. Jeg ser for meg at han går for en slik midtbanespiller. United blir koblet til Monacos Tiémoué Bakayoko. Hans midtbanepartner Fabinho er også veldig god. Jeg liker også Adrien Rabiot i PSG og Saúl Ñiguez i Atlético Madrid.

Manchester United har virket så avhengige av å bli reddet av Zlatan Ibrahimovic, og uten alle sine spisser i troppen, så ser det vanskelig ut å slå et Chelsea-lag som attpåtil har fått en hel uke på å lade opp til kamp.

Vi forventer at Antonio Conte gir jernet for å avansere i FA-cupen og fortsette veien mot en råsterk dobbeltriumf i sin debutsesong. Derfor spiller vi Chelsea-seier til 1,80 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium 1. Spillestopp er klokken 20.40.