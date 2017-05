Mourinho gir opp Premier League: – Det er for sent

Manchester United-manager José Mourinho vurderer å stille med svekket lag i helgens Premier League-kamp mot Arsenal.

For nå er det Europa League som gjelder. United er i semifinalen mot spanske Celta Vigo.

– Det er den eneste turneringen Manchester United aldri har vunnet, og det ville vært stort å lukke sirkelen og si at vi er klubben som har vunnet alle turneringene i fotballverdenen, sier Mourinho ifølge The Guardian.

Den portugisiske manageren har klaget mye på klubbens tette kampprogram, og mener en Europa League-triumf vil være ekstra imponerende på grunn av det.

– Det ville vært en stor prestasjon når man vet hvilke problemer vi har hatt med skader og tett kampprogram. Og det vil tillate oss å være tilbake i Champions League neste sesong, sier han.

Manchester United ligger på femteplass i Premier League, ett poeng bak fjerdeplass City og fire bak tredjeplass Liverpool. Til helgen møter de sjetteplass Arsenal i en skjebnekamp i jakten på Champions League-kvalifisering, men Mourinho vil ikke nøle med å stille med redusert lag i den kampen.

– Vi kommer til å gi alt, for Europa League er viktigere for oss nå. Det avhenger selvfølgelig av resultatet i den første kampen mot Celta Vigo og hvordan vi analyserer kampen. Men hvis vi må hvile spillere mot Arsenal på søndag, så kommer vi til å gjøre det, sier Mourinho.

Han hevder at han gir opp kampen om topp fire i Premier League:

– Jeg tror det er for sent. I april har vi spilt ni kamper, sju av dem i Premier League, og vi har hatt for mange problemer - og for mange spillere ute. På grunn av det har vi hatt spillere som har vært tvunget til å spille 750-800 minutter, og for det har vi fått betale en pris.

Det så lenge ut til at «de røde djevlene» måtte klare seg uten en lang rekke forsvarsspillere i bortekampen i Spania. Men overraskende nok var Eric Bailly, Chris Smalling og Phil Jones alle tilbake på trening onsdag ettermiddag.

Likevel plages United fortsatt av magne skader: Marcos Rojo (f), Timothy Fosu-Mensah (f), Luke Shaw (f) og Zlatan Ibrahimovic (a) er alle ute mot Celta Vigo.

Manchester United har spilt fem ganger uavgjort på de ni siste kampene, og vi tror at det går mot en ny kamp uten vinner torsdag kveld. I de to siste rundene har United gått videre etter uavgjort på bortebane, og vi ser for oss at Mourinhos menn ikke klarer å slå et Celta Vigo-lag som har skapt trøbbel for både Real Madrid og Barcelona denne sesongen.

Vårt tips er derfor følgende: Uavgjort mellom Celta Vigo og Manchester United til 3,05 i odds. Kampen vises på MAX. Spillestopp er klokken 21.00.