Mourinho forklarer United-stjernens gjennombrudd: – Han forstår meg

Etter to kamper har Manchester United-playmaker Henrikh Mkhitaryan (28) allerede slått fire ganger så mange målgivende pasninger som hele forrige Premier League-sesong.

Armeneren, som i fjor sommer ble hentet fra Borussia Dortmund for rundt 270 millioner kroner, fikk en treg start på United-karrieren.

Enten måtte han nøye seg med innhopp fra benken, eller så var han skadet, eller så ble han rett og slett vraket av Mourinho. Prestasjonene tok seg kraftig opp på våren, men fasiten i Premier League var likevel ikke imponerende til slutt: Fire mål og én målgivende pasning på 26 kamper.

STRÅLER: Henrikh Mkhitaryan (t.v.) har fått en drømmestart på sesongen. Her i duell med West Hams Arthur Masuaku. Foto: Jason Cairnduff , Reuters

Denne sesongen har 28-åringen fått en eventyrlig start. Allerede etter to serierunder står han med fire målgivende pasninger; to mot West Ham (4-0) og to mot Swansea (4-0).

– Henrikh forstår meg. Og for å være helt ærlig, så forstår jeg ham også. Hvis han hadde forstått meg bedre forrige sesong, så ville han fått en bedre start. Samtidig ville han kommet raskere i gang hvis jeg hadde forstått ham også, sier Mourinho ifølge Daily Mail.

– Vi har lært oss å kjenne hverandre. Han kjenner meg godt nå. Den andre halvdelen av sesongen var bra for ham. Med hans talent kommer denne sesongen til å bli enda bedre, sier Mourinho.

Zlatan-ros

Manageren er ikke den eneste som har troen på Mkhitaryan denne sesongen. Det har nemlig også Zlatan Ibrahimovic, som torsdag offentliggjorde at han har signert en ny ettårskontrakt med Manchester United.

– Jeg tror dette blir Mkhitaryans sesong, for han har åpnet fantastisk. Jeg tror folk undervurderer ham fordi han ikke har et veldig stort navn. Det kan hende det er fordi han kommer fra et lite land, men denne sesongen kommer han til å få den anerkjennelsen han fortjener. Jeg setter en knapp på ham, sier svensken til ESPN.

Lørdag kveld venter neste utfordring for Mkhitaryans og hans målfarlige lagkamerater. Etter åtte mål på de to første seriekampene er forventningene høye før hjemmekampen mot Leicester.

Mourinhos menn sliter ikke med noen nye skader, og kan dermed stille med det samme laget som har herjet i de første kampene. Leicester viste i åpningskampen mot Arsenal, da de tapte 4-3, at de ikke er helt til å stole på i forsvar.

