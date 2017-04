Moa i knallform før seriestart: – Store forventninger

Ingen har scoret flere mål enn Mohammed Abdellaoue (31) i sesongoppkjøringen. Han kan være på vei mot sitt beste igjen, tror Freddy dos Santos (40).

– Jeg har store forventninger til «Moa» denne sesongen. Jeg tror han kan komme i nærheten av sitt aller beste, sier den tidligere VIF-profilen, som i dag jobber i klubbens markedsavdeling.

Abdellaoue leder toppscorerlisten etter Eliteserie-klubbenes oppkjøringskamper i vinter. På seks kamper har han scoret hele åtte mål; to mot Djurgården, to mot Hebei Fortune, tre mot IFK Mariehamn og ett mot Kongsvinger.

– Han har sett skarp ut og hatt en lengre skadefri periode. Han har fått tilbake det steget som alltid gjorde at han var et lite sekund foran motstanderen. Det er gøy å se, sier Dos Santos, som har fulgt nøye med på de aller fleste av klubbens treningskamper før sesongstart.

– Scoringer i oppkjøringen teller ingenting på bunnlinjen, men det teller på selvtilliten. Og det viser at spilleopplegget fungerer. Nå gjelder det å gjenskape det når det spilles om poeng og det er mer press, men det er Moa vant til. Det takler han helt fint.

– Potensiell toppscorer

Det ble ikke mer enn seks seriemål for Moa forrige sesong, der han på grunn av skader kun spilte 15 kamper fra start. Nå har Dos Santos tro på at spissen kan utfordre Nicklas Bendtner i kampen om toppscorertronen.

– Han er en potensiell toppscorer. Han kommer til å komme til mange sjanser, og hvis han klarer å holde seg skadefri, så er han utrolig hvass foran mål. En utrolig god avslutter. Mange spisser i Eliteserien har sin styrke som oppspillspunkt eller andre ting, mens Moa er veldig god foran mål, sier Dos Santos, som forteller at 31-åringen forholder seg rolig i forkant av seriestarten mot Viking:

– Han har bena på jorden, er glad for å spille og være skadefri. Han er avslappet, noe som gjør at alle rundt også er avslappet. Det er ikke vits i å hype opp for mye, men jeg gleder meg til å se ham.

Dos Santos, som spilte nesten 250 kamper for Vålerenga mellom 2001 og 2011, kjenner at det blåser en positiv vind over klubben i år. Ronny Deila er hentet inn som ny trener, klubben skal flytte inn i sin nye storstue til sommeren, og det virker i det hele tatt som det er en ny giv i klubben.

Det har vært rolig rundt Vålerenga i hele vinter, helt til nysigneringen Muhamed Keita gikk offensivt ut og hevdet at Vålerengas angrep – bestående av ham selv, Ghayas Zahid, Bård Finne og Moa – «knuser» Rosenborg sitt.

– Keita hevdet at vi har Norges beste angrepskvartett. Det vet jeg ikke om det er. Men de er veldig gode, sier Dos Santos, som mener Vålerenga-angrepet ikke er for avhengige av Moa:

– Dette er ikke et Moa-prosjekt hvor alt står og faller på ham. Kollektivet og den offensive samhandlingen er veldig sterk. Det er ikke Moa alene som bærer vekten; alle deler ansvaret.

VG tror at Vålerenga får en kanonstart på sesongen hjemme mot et Viking-lag som virker svekket og uinspirert før sesongstart. Entusiasmen virker å være på vei tilbake på Øst, og vi går for hjemmestart på Ullevaal Stadion.

