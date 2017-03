Messi jakter revansj etter «midtlivskrise»

Lionel Messi (29) var langt nede etter finaletapet mot Chile i fjor sommer. Nå er han i fyr og flamme – og klar for revansj mot chilenerne.

Superstjernen ble synderen da hans straffebom kostet Argentina Copa América-seieren mot Chile i juni. Etter kampen bestemte Messi seg for å gi seg på landslaget.

Nesten like sjokkerende var hans avgjørelse om å farge håret platinablondt i etterkant av den store nedturen – som skjedde i en sommer der han også måtte stille i retten sammen med sin far etter å ha blitt tiltalt for skattesvindel.

– Jeg gjorde en endring for å starte på nytt igjen. Jeg hadde vært involvert i mange kontroverser og ting som hadde skjedd med meg, så jeg sa til meg selv: «Du må få slutt på dette og starte på nytt», forklarte Messi flere måneder senere på spørsmål fra argentinsk TV om hvorfor han valgte å farge håret, ifølge Independent.

Landslagsskoene ble raskt tatt ned fra hyllen igjen. Han var bare preget av øyeblikket.

– Det var sånn jeg følte det på den tiden. Alt falt ned i hodet på meg. Jeg følte at den Copa América-turneringen endelig skulle bli den rette. Det var en enorm skuffelse, sa Messi.

Møter Chile igjen

29-åringens plutselige stilendring ble på flere nettsider og sosiale medier omtalt som en tidlig «midtlivskrise», men denne sesongen har Messi slått knallhardt tilbake med Barcelona.

Han har scoret vanvittige 11 mål og slått to assists på bare syv kamper i Champions League. Og i La Liga har han scoret 25 mål og levert syv målgivende pasninger på 25 kamper. Med et snitt på ett ligamål hvert 82. minutt er han Europas mest effektive spiller sammen med Monaco-sensasjonen Kylian Mbappé.

Hvis ikke de sensasjonelle klubbprestasjonene har fått orden på Messis samvittighet etter sommermarerittet i Copa América, så får han i hvert fall muligheten til å gjøre opp for seg natt til fredag. Da møtes Argentina og Chile igjen til en særdeles viktig VM-kvalifiseringskamp i Buenos Aires.

Det er nemlig kun de fire øverste lagene i den søramerikanske kvalifiseringen som går direkte til VM. Chile ligger på fjerdeplass, Argentina på femteplass med ett poeng mindre.

Hylles av chilensk legende

Før kampen blir Messi hyllet av den chilenske fotballegenden Ivan Zamorano.

– Hvis Messi var chilensk, ville det stått statuer av ham over hele landet, og han ville vært lei av alle hyllestene. I Chile blir han verdsatt, sier Zamorano ifølge Marca.

– Argentinerne klager over nivåforskjellen mellom Barcelonas Messi og landslagets Messi. I Spania har han Neymar på den ene siden og Luis Suárez på den andre, og bak seg har han Andrés Iniesta og Sergio Busquets. Derfor må man se hele bildet. Vi må sette pris på det Messi gjør, for han spiller mellom 70 og 80 kamper i året, og likevel kommer han hjem og spiller for landslaget, sier Zamorano.

Vi tror Messi klarer å senke Chile denne gangen – selv uten Neymar og Suárez ved sin side. Chilenerne må klare seg uten svært viktige Arturo Vidal, i tillegg til at Alexis Sánchez neppe er 100 prosent i form etter å ha skadet seg i helgen.