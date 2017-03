Messi-grepet som kan redde Barcelona

Barcelona står overfor en «umulig» oppgave mot PSG. Men Lionel Messis (29) nye rolle gir klubben et ørlite håp.

Det har aldri skjedd, på drøye 60 år med europeisk klubbfotball, at et lag har gått videre etter å ha tapt 4-0 i den første av to utslagskamper, slik Barcelona gjorde mot PSG for tre uker siden.

Pariserne valset over Barcelona på Parc des Princes, der en usynlig Lionel Messi mottok mye kritikk for sin uvanlig svake prestasjon.

Etter stortapet har Barcelona-trener Luis Enrique kunngjort at han er ferdig i klubben ved sesongslutt. Men det betyr ikke at han har gitt opp. Treneren står nemlig bak en omposisjonering av Messi som gir laget og fansen håp før onsdagens returkamp på Camp Nou.

Messi har nemlig begynt å spille i en sentral playmaker-rolle i en 3-4-3-formasjon, skriver avisen Marca. Den argentinske ballkunstneren har stort sett spilt høyrekant i en 4-3-3-formasjon, men nå bekler han den fremste spissen i en diamantformet midtbanefirer, mens Rafinha Alcântara har inntatt høyrekanten.

«Han har nå fått enda mer kreativ frihet. Han kan fortsatt bevege seg ut mot sin foretrukne høyreside, men har også kunnet gå mot venstrekanten», skriver Marca.

VG har tatt en titt på Barcelonas siste kamper og kan konstatere at formasjonsendringen skjedde i bortekampen mot Atlético Madrid, som endte med 2-1-seier til Barcelona etter et sent vinnermål av Messi.

I de to kampene siden seieren mot Atlético har Barcelona fortsatt i samme 3-4-3-formasjon. Det har resultert i to nye seirer: 6-1 over Sporting Gijón og 5-0 over Celta Vigo. 11 mål for, bare ett imot, der altså, og Lionel Messi har notert seg for tre mål og tre målgivende pasninger.

Håpet er selvsagt tynt, for PSG er på et helt annet nivå enn Sporting Gijón og Celta Vigo, men er det noen som kan skape et slikt mirakel, så er det kanskje Messi. Argentineren har scoret 38 mål og levert 13 målgivende pasninger på bare 37 kamper denne sesongen, og har med det vært direkte involvert i 42 prosent av Barcelonas scoringer.

Vi tror ikke at det holder til avansement, men tipper at Messi kommer til å score i returkampen mot PSG. Franskmennene har god grunn til å frykte den femdoble Ballon d'Or-vinneren trolig er meget revansjelysten etter kritikken han ble utsatt for etter ydmykelsen i Paris.

Vi spiller dermed Messi-scoring til 1,65 i odds. Kampen går på Viasat Fotball. Spillestopp er klokken 20.40.