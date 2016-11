Mentoren Ruud van Nistelrooy ga Son selvtillit

Heung-Min Son (24) slet med hjemlengsel da han som 16-åring flyttet fra hjemlandet Sør-Korea til Hamburger SVs akademi. Nå takker han Ruud van Nistelrooy for at overgangen ikke ble altfor stor.

Tottenham og Bayer Leverkusen står med henholdsvis fire og tre poeng i Champions League-gruppe E – og henger etter Monaco med fem poeng. Lagene spilte 0–0 i det omvendte møtet for to uker siden – en kamp hvor Tottenham-keeper Hugo Lloris holdt laget inne i kampen.

Ekstra følelsesladet var det for Heung-Min Son, som spilte for nettopp Bayer Leverkusen i årene 2013–15. Før møtet på tysk jord nylig fortalte han om overgangen fra Sør-Korea til Hamburg i 2008.

– Det var tøft som 16-åring. Da jeg ankom Europa kunne jeg hverken engelsk eller tysk. Jeg var venneløs og ingen hang med meg. Jeg følte meg så alene og samtidig ydmyk fordi folk forsøkte å hjelpe meg, forteller han til Daily Mail.

– Iblant savnet jeg Korea. Alle savner vel hjemstedet sitt når man ikke er der. Men målet var å bli profesjonell fotballspiller i Europa, og jeg klarte akkurat det, fortsetter han.

Mentor



Ruud van Nistelrooy (40) hadde hatt en fremgangsrik karriere i PSV, Manchester United og Real Madrid før han kom til Hamburg i 2010. I det som kan beskrives som karrierens skumringstid. Der tok han seg tid til å oppmuntre den sjenerte tenåringen.

STØTTESPILLER: Ruud van Nistelrooy feirer en Hamburg-scoring i 2011. I kulissene bidro han til å løfte frem sin unge lagkamerat fra Sør-Korea, Heung-Min Son. Foto: Fabian Bimmer , Reuters

– Ruud hjalp meg mye. Han så den første treningsøkten min, og snakket med meg. Han fortalte meg at jeg var en god spiller. Han ga meg selvtillit, og jeg vil takke ham for det. Under de 18 månedene van Nistelrooy var HSV-spiller hadde vi et bra lag, erindrer Son, som også fikk råd av den nederlandske midtbanespilleren Rafael van der Vaart – som i to år var Tottenham-spiller.

– Han fortalte om engelsk fotball og hvor tøff den er. Jeg var ung, og sugde til meg all informasjonen og prøvde å ta lærdom av det han formidlet, avslutter Son.

Sørkoreaneren var veldig på hugget i september med fire ligamål og én Champions League-fulltreffer. Men etter landskamppausen i oktober har han sluknet litt – som Tottenham for øvrig. I hvert fall hvis man dømmer ut fra lagets høye standard i fjor og i innledningen av inneværende.

Men det ene poenget i Leverkusen var nesten som en seier å regne, og i dag gjelder det å dra fordel av «hjemmefordelen» på Wembley – hvor denne kampen spilles ettersom det bygges nytt på White Hart Lane.

I den forrige CL-hjemmekampen – mot Monaco – var det drøye 85 000 tilskuere på Wembley. Uten at Spurs klarte å utnytte den solide støtten fra tribunene.

Men London-klubben møter et Bayer Leverkusen ute av form. Laget befinner seg under tabellmidten i tysk Bundesliga, har vunnet bare én av fem siste kamper i alle turneringer – og klarte i forrige uke å ryke for tredjenivå-laget Sportfreunde Lotte i den tyske cupen.

Statistikken taler heller ikke til Leverkusens fordel. Laget har kun vunnet én av elleve seneste CL-gruppespillkamper (1-3-7). Og på engelsk jord har tyskerne kun sikret ett Champions League-poeng (0-1-7), ifølge FourFourTwo.

Bortelaget må unnvære Karim Bellarabi (mb) og Joel Pohjanpalo (a). Og Ömer Toprak (f) er tvilsom.

Tottenham mangler Toby Alderweireld (f) og Harry Kane (a). Erik Lamela (mb) må helsesjekkes.

