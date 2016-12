Mental trenings-ekspert har gitt Arsenal det lille ekstra

Manglende mental tøffhet har ifølge ekspertene vært blant grunnene til mange Arsenal-år uten triumfer i de store mesterskapene som Premier League eller Champions League. Nå har London-klubben hyret en idrettspsykolog for å styrke den biten.

Arsenals 14 kamper lange rekke uten tap fikk en brå slutt borte mot Everton tirsdag - da en 1-0-føring ble vendt til 1-2-tap på slutten. I dag skal londonerne ut i nok en tøff bortekamp - mot Pep Guardiolas Manchester City.

Hovedårsaken til den gode flyten er selvfølgelig lagets gode tropp med en sterk sentrallinje som tåler skader, noe blant annet TV-kommentatorer her hjemme påpekte i VG tidligere i uken.

Men det er andre årsaker også. The Telegraph skrev nylig om at Gunners har skaffet seg tjenestene til en anerkjent doktor og idrettspsykolog innenfor fagemnet mental trening i et håp om at laget skal stå seg bedre i det i hektiske kampprogrammet i et land som puster fotball.

Newzealenderen Dr. Ceri Evans blir brukt av manager Arsene Wenger for å lettere identifisere mentale svakheter spillerne måtte ha.

Evans største prestasjon i denne sammenhengen var da han jobbet med hjemlandets store stolthet og pasjon, All Blacks i rugby union. De newzealandske rugby-spillerne med de helsvarte draktene var laget som rundt om i verden var anerkjent som blant de aller beste innenfor sporten. Men som av en eller annen grunn ikke vant Rugby-VM på 23 år. Men som nå har vunnet de to siste mesterskapene - i 2011 og 2015 - begge etter at Dr. Evans begynte å jobbe med dem.

Veldig kort og enkelt fortalt dreier Dr. Evans «vinnerformel» seg om om å dyrke anti-stress mekanismer i en prestasjonsgruppe. Han beskriver to ulike mentale faser: «Rødt Hode» og «Blått Hode» - der førstnevnte er en negativ stressfase og sistnevnte er kjølig og kontrollert. Det gjelder å utvikle individuelle «triggere» for at den blå fasen skal få overtaket.

Selvtillit



Arsenal-boss Arsene Wenger har kanskje ikke vært en foregangsmann innenfor mental trening før - selv om akkurat dette er et stadig mer vanlig fenomen i sport på høyt plan. Men tidligere denne sesongen trakk franskmannen frem nettopp mental tøffhet etter at laget hans skaffet seg et sent bortepoeng mot Manchester United.

–Vi hadde en god mental respons, og sikret ett poeng. Ifjor hadde vi tapt denne kampen, sa Wenger, som i en annen sammenheng i høst ellers har lagt til følgende hint om mental-faktoren:

– I fotballen handler mye om selvtillit, og jeg føler at den for tiden er høy ettersom vi vinner kamp etter kamp. Det betyr at vi kommer oss igjennom svake perioder i kampene uten at det svekker oss mentalt, utdypet han.

Tidligere denne sesongen klarte Arsenal seg igjennom 19 strake kamper i alle turneringer uten å tape. Det gjaldt fra august og helt til ligacuptapet for Southampton 30.november - en måned klubben har tradisjon for å gå på noen smeller.

Manchester City kom seg på vinnersporet igjen med 2-0 hjemme over Watford onsdag. Før det hadde laget gått på to strake ligasmeller mot henholdsvis Chelsea (1-3) og Leicester (2-4).

Vertene må unnvære Fernandinho (mb), Ilkay Gündogan (mb) og Sergio Agüero (a).

Arsenal har syv mann på skadelisten, men ser ut til å tåle det i større grad enn tidligere. Nord-London-klubben har et godt tak på hjemmelaget ettersom man står uten tap på seks seneste innbyrdes (3-3-0) - det inkluderer møter mot defensivt mer tryggere City-utgaver enn den nåværende.

