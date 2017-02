Mener Europa-spill kan gi Tottenham engelsk gull

Wembley har delvis vært Tottenhams hjemmebane denne sesongen. Det kan gi dem en stor fordel i FA-cupen.

Det mener i hvert fall toppscorer Harry Kane.

– Det vil være en fordel, ett hundre prosent. Hvis vi kommer videre til neste runde i FA-cupen, så spilles semifinalen på Wembley, sier Kane ifølge Talksport.

UEFA-krav gir Wembley-rutine

Torsdag tar Tottenham imot belgiske Gent i Europa League, i et forsøk på å snu 1-0-tapet i den første kampen til avansement. Kampen spilles på Wembley og blir Tottenhams fjerde på den tradisjonsrike arenaen denne sesongen.

Grunnen til at Tottenham er nødt til å flytte sine europeiske kamper til Wembley, er at de er i ferd med å bygge en splitter ny stadion like ved den nåværende hjemmebanen White Hart Lane. Forholdene rundt stadion oppfyller ikke kravene til UEFA, så derfor spiller de på Wembley i stedet.

I gruppespillet bragte ikke Wembley spesielt mye lykke til Tottenham, som tapte to av tre hjemmekamper og endte på tredjeplass bak Monaco og Bayer Leverkusen.

– Vi skal spille der på torsdag og går forhåpentligvis videre. Vi må prøve å gjøre det til vårt hjem. Jo flere kamper, desto bedre. Jo mer vi spiller der, desto lengre vil vi komme i turneringene. Det er viktig at vi prøver å gjøre det, sier Kane, som scoret hat trick mot Fulham i midtukens FA-cupkamp.

BYGGER NY HJEMMEBANE: Slik så det ut på White Hart Lane i januar. I bakgrunnen er det som skal bli til Tottenhams nye hjemmebane, som skal stå klar i 2018. Foto: Ian Kington , AFP

Utsolgt mot Gent

3-0-seieren borte mot Stefan Johansens Fulham sendte Tottenham til kvartfinale i cupen. Der er de storfavoritter mot Milwall. Blir det seier da, gjenstår det en semifinale og eventuelt en finale, som begge skal spilles på Wembley. Da vil Kane & Co være bedre kjent med arenaen enn sine motstandere, som kan bli lag som Chelsea, Manchester United, Manchester City eller Arsenal.

For dersom Tottenham tar seg videre til minst kvartfinale i Europa League, vil de allerede ha spilt seks kamper på Wembley denne sesongen. Det er fem flere enn Manchester United, som åpnet sesongen med Charity Shield på Wembley, og seks flere enn de øvrige lagene, som ikke har spilt på landslagsarenaen denne sesongen.

Tottenham bekrefter at de har solgt ut Wembley til kampen mot Gent i Europa League, takket være attraktive billettpriser helt nede i fem pund for enkelte plasser. Det betyr at over 85.000 trolig kommer til å mane Mauricio Pochettinos menn til en snuoperasjon mot belgierne.

VGs tips: Tottenham videre

Det er snart ni år siden Tottenham sist vant et trofé. I 2008 vant de ligacupen med Juande Ramos som trener, men siden har det vært knusktørt på tittelfronten. Men høyreback Kyle Walker tror klubben endelig kan løfte et trofé igjen denne sesongen, takket være trener Mauricio Pochettino.

– Jeg føler at laget vi har nå, er perfekt. Vi har spillerne og manageren til å gjøre noe spesielt, sier Walker, som beskriver Pochettino som en «kjempegod trener».

VG tror at Tottenham klarer å snu 1-0-tapet fra den første kampen mot Gent til avansement på Wembley. Kane er i scoringsform og laget toppes trolig mot belgierne, så vårt tips er som følger: Tottenham-seier med minst to mål til 1,80 i odds. Kampen vises på Eurosport Norge. Spillestopp er klokken 21.00.