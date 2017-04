Mener Barcelona har et holdningsproblem

Gianluca Zambrotta (40) har spilt for både Juventus og Barcelona. Før returoppgjøret mellom lagene er han kritisk til katalanerne.

Barcelonas semifinalehåp henger i en syltynn tråd etter 3-0-tapet i Torino forrige uke.

– Jeg var på kampen, og jeg synes ikke Javier Mascherano, Gerard Piqué eller Neymar var problemet. Barcelona hadde ikke et taktisk problem, men et mentalitets- og holdningsproblem, sier Zambrotta til Marca.

– Juventus' mentalitet ikke som PSG sin

Den tidligere høyrebacken, som vant VM-gull med Italia i 2006, mener Luis Enriques menn har mye å gå på for å matche Juventus' mentalitet.

– De har mislyktes ofte på bortebane denne sesongen; mot PSG, Málaga, Deportivo og Juventus. Forskjellen mellom dem og Juventus handlet først og fremst om holdninger, sier Zambrotta.

SPILTE MED MESSI: Her feirer Gianluca Zambrotta en scoring med Lionel Messi i 2008. Foto: Albert Gea , Reuters

Barcelona klarte å snu et 4-0-nederlag til avansement mot PSG i åttedelsfinalen, etter en fenomenal 6-1-seier på Camp Nou, men Zambrotta tviler på at de klarer å gjøre noe lignende mot Juventus.

– Juventus' mentalitet er ikke som PSG sin. På de ni siste Champions League-kampene har de bare sluppet inn to mål. De forsvarer seg veldig bra, med all respekt til PSG. Barcelona må være veldig offensive, men Juventus er veldig sterke med Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín og Juan Cuadrado, og jeg tror heller ikke de kommer til å spille defensivt, sier Zambrotta og utdyper:

– Jeg er sikker på at de ikke bare kommer til å forsvare seg på Camp Nou. Det finnes ingen perfekt plan, men de må spille som de alltid gjør, som et kompakt lag hvor alle løper og hjelper hverandre.

Zambrotta vant to ligatitler mens han spilte i Juventus, men tok ingen store titler som Barcelona-spiller. Han forsvant ut dørene akkurat da Pep Guardiola kom inn som trener, og de tre neste sesongene vant Barcelona La Liga tre ganger og Champions League to ganger.

Her er målene fra helgens Barcelona-seier:

Neymar: – Vi kan klare det

Men nå er altså den katalanske stormakten i trøbbel, mens Juventus seiler frem som en av favorittene i årets Champions League. Det er få som tror at de defensivt bunnsolide italienerne kan rote bort et forsprang på tre mål.

Men blant Barcelona-stjernene er troen intakt.

– Vi er nødt til å tro på at vi kan klare det. Vi kan ligge under mot hvem som helst, men i Barcelona er det alltid det samme: Vi kan klare det, sier Neymar ifølge Telegraph.

– Hvis alt går bra, så vil et nytt comeback skje, og jeg tror på laget og vårt potensial. Alt er tapt, så vi har ingenting å tape og alt å vinne, sier den brasilianske angrepsspilleren.

Han innrømmer samtidig at det ikke blir lett.

– Juventus er et stort lag, veldig godt strukturerte, så det blir vanskelig å snu dette, sier Neymar.

