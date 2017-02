Martial-mål gir milliontap for Manchester United

MANCHESTER (VG) Neste gang Anthony Martial (21) scorer for Manchester United, må klubben betale nesten 90 millioner kroner.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Franskmannen var banens beste spiller da Manchester United slo Watford 2-0 i helgen. Martial både scoret og slo en målgivende pasning, og virker nå å være på vei mot det nivået José Mourinho forventer av ham.

Nye oddstips hver dag? Følg Tipster på Facebook her

Men scoringsformen til Martial kommer med en hake for United. Det har seg nemlig slik at Monaco, ifølge Daily Mail og flere andre medier, sikret seg flere klausuler da de solgte unggutten på sommeren for halvannet år siden. En av dem innebærer at Manchester United skylder Monaco 8,5 millioner pund, altså like under 90 millioner kroner, så fort Martial runder 25 scoringer for «de røde djevlene».

Ettersom Martial nå står med 24 mål for klubben, så kan den dyre klausulen bli utløst allerede denne torsdagen, når United tar imot Ole Selnæs og Saint-Étienne på Old Trafford. En motstander Martial ville elsket å score mot, ettersom han er oppfostret i Lyon, som er Saint-Étiennes erkerivaler.

Les mer: Ole Selnæs mister Lagerbäck-starten: – Det irriterer meg

– Det var enorm rivalisering da jeg spilte for Lyon. Det var alltid voldsom stemning og kampene var svære, av typen alle spillere ville elsket å være med i. Så det blir noe ekstra spesielt hver gang jeg spiller mot dem. Det ville vært stort å score mot dem, men jeg håper vi vinner kampen, for det er det viktigste. Og så ville et mål av meg vært en bonus, sier Martial ifølge Daily Mail.

Les mer: Slik har «Micki» blitt Uniteds nye nøkkelmann

Zlatan-ros

21-åringen kostet i utgangspunktet 36 millioner pund (375 millioner kroner) da han kom til Manchester United fra Monaco i 2015. Nå er overgangssummen i ferd med å vokse til drøye 44,5 millioner pund (463,5 millioner kroner).

Lest denne? Mourinho: – Moren til Pogba er i trøbbel

Men den kan faktisk bli enda høyere, ifølge Daily Mails oversikt over Martials klausuler:

• Hvis Martial runder 25 landskamper for Frankrike, må Manchester United betale Monaco 8,5 millioner pund (88,5 millioner kroner). Spilleren har for øyeblikket spilt 15 landskamper.

• Hvis Martial er blant de 30 nominerte til Ballon d'Or-prisen må United betale Monaco 10 millioner pund (104 millioner kroner).

Totalt kan Martial derfor komme til å koste Manchester United hele 63 millioner pund, altså 656 millioner kroner.

Flere tips? Sjekk Tipster!

Men hvis franskmannen fortsetter utviklingen han har vist i det siste, så kommer neppe klubben til å klage uansett.

– Når han spiller, så spiller han bra. Han er ikke en fyr som snakker mye, han er stille og veldig profesjonell. Han prøver alltid å gjøre sitt beste, trener hardt, og det viser seg nå, akkurat som i denne kampen, sa Zlatan Ibrahimovic til klubbens hjemmeside etter 2-0-seieren over Watford.

VG tipper United-seier

Manchester Uniteds form har virkelig vært på vei oppover i det siste. De to siste kampene har endt med 3-0 over Leicester og 2-0 over Watford. Før kampen mot Saint-Étienne ga José Mourinho uttrykk for at han vil stille med sitt beste lag, mens gjestenes trener Christophe Galtier var mindre kategorisk angående et toppet laguttak.

United har all interesse av å ta en overbevisende hjemmeseier her for å kunne ta det litt mer med ro i returoppgjøret. Vi tror de kommer til å gå i strupen på Saint-Étienne, som ikke er i nærheten av å ha samme spillerkvalitet tilgjengelig.

Vårt tips er som følger: Manchester United-seier med 0-1 i handikap til 1,77 i odds. Kampen vises på MAX og spillestopp er klokken 21.00.