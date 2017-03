Marerittminnene som stresser Conte

Gjennom en smertefull egen opplevelse advarer Chelsea-manager Antonio Conte (47) sine spillere om at ligatittelen langtfra er vunnet.

Med tolv ligakamper igjen leder Chelsea Premier League med god margin før dagens bortekamp mot London-naboen West Ham United. Stamford Bridge-klubben har vunnet 20 av 26 ligamatcher, og er klare favoritter til å sikre ligamesterskapet.

Men manager Conte er opptatt av at spillerne ikke skal miste fokus, og fortalte nylig på en pressekonferanse om sin egen spillerkarrieres største nedtur.

– Jeg har hatt to Juventus-erfaringer med tittelkollapser. En god og en dårlig - den siste mot Lazio i 2000, fortalte Conte ifølge goal.com.

– Sven-Göran Erikssons Lazio trykket på startknappen med seks-syv kamper igjen, og sikret syv-åtte poeng og vi tapte den siste kampen mot Perugia (0-1). Jeg var kaptein, og klarte ikke å sove på seks døgn fordi det var et så stort sjokk for meg å rote vekk Serie A-tittelen, understreket Conte.

Den positive opplevelsen var da Juventus tok igjen Inters åtte poengs-ledelse. Men det er nedturen som tydeligvis sitter i hos vinneren Conte.

– Jeg fortsetter å repetere at det er 13 kamper igjen og 39 poeng (nå 12 kamper og 36 poeng). Det er er lenge til at vi kan si at vi har vunnet ligaen. Vi må beholde fokus og ta det steg for steg fremover, påpekte den tidligere Juventus-spiller og treneren.

«Spis gress!»



Som midtbanespiller var han kjent for sin arbeidsomhet, taklingstyrke og sin evne til å lese spillet. Som Juventus-trener kunne han rope ut «Spis gress!» til sine spillere. Det var hans særegne måte å kreve at hans spillere skulle jobbe enda hardere og løpe mer enn noen annen.

Irish Times forteller om en historie fra slutten av 2013-14-sesongen som sier mye om Contes mentalitet.

Med én kamp igjen å spille stod Juventus med 99 poeng, og seriemesterskapet var allerede i boks. Likevel hadde Conte nøye forberedt laget på den siste kampen mot Cagliari, hvor intensjonen selvfølgelig var å vinne og sikre en milepæl med over 100 poeng.

Spillerne var i ferd med å samle seg i møterommet for en video-gjennomgåelse da legende-keeper Gianluigi Buffon og klubbdirektør Beppe Marotta ankom. Buffon tok opp at direktør Marotta bare kort skulle informere om lovede bonus-utbetalinger i kjølvannet av den ferske seriemester-statusen.

Forslaget skal ha gjort Conte rasende. Han jaget alle spillerne ut av rommet før han tok for seg Buffon. «Jeg vil ikke høre et ord til», skal Conte ha skreket ut, før han fortsatte: «Fra deg av alle, ville jeg aldri ha forventet noe slikt. Bonuser? Du er en skuffelse, et nederlag fra du åpnet munnen. Akkurat som resten av de andre tullingene på laget».

I en annen kontekst ville et slikt raseriutfall trolig falt dårlig ut. Ikke alle fotballspillere hadde funnet seg i å bli snakket til på en slik fornærmende måte. Men Buffon og hans lagkompiser skal ha sett intensjonen bak Contes ord, droppet selvtilfredsheten og vant komfortabelt den siste kampen 3-0.

Til dagens oppgjør kommer Chelsea med kun én borteseier på fire siste. Det er på ingen måte elendig, men 0-2 mot Tottenham og 1-1 mot Burnley er ikke like imponerende resultater som tidligere i sesongen. Gjestene har ingen skader utover Eden Hazard (mb), som fikk seg en trøkk nylig.

West Ham endte opp med 1-1 borte mot Watford sist, og har tapt kun én match på seks seneste. Laget er trygt plassert midt på tabellen. Men foreløpig har ikke laget klart å gjøre sin nye hjemmearena, London Stadium, til et fort - noe 5-3-5-flyt vitner om.

Anvendelige Michail Antonio er utestengt, og en håndfull spillere hangler med skader.

Vertene vant den tilsvarende ligacupmatchen 2-1 i oktober, en kamp som dessverre ble skjemmet av tribunebråk.

Vi tror gjestene er nærmest seier, i hvert fall hvis Hazard (mb) blir spilleklar. Men 1.55 på borteseier er litt under hva vi hadde håpet på. Vi foreslår et Begge lag scorer-spill til 1,70. Spillefrist er kl. 20.55 og TV2 Sport Premium sender kampen.