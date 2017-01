Managerne sørget for at det ble et «hatoppgjør»

Noen oppgjør stikker dypt. Leeds United mot Derby County er et av dem – på grunn av forholdet mellom to managere.

Både Leeds og Derby kjemper om opprykksplasser til Premier League, og går inn i kveldens Championship-oppgjør med solide formkurver - med andre ord perfekt for en fredagskamp. Historisk hviler det en tyngde over akkurat denne duellen - selv om de geografisk ikke er naboer.

Brian Clough og Don Revie kom fra samme område i Nord-England og spilte såvidt mot hverandre, før Revie la opp og Clough måtte gi seg på grunn av skade på midten av 1960-tallet.

Clough dro fra Hartlepool, som ung manager, til Derby County i 1967, og tok klubben opp i den øverste divisjonen i 1969 – samme år som Leeds United, under Don Revies ledelse, tok sitt første seriemesterskap.

Tøffe oppgjør



Derby, under ledelse av Clough, begynte allerede å yppe seg, i sin første sesong på toppnivå, og det var i tillegg noen tøffe cupoppgjør på den tiden. Clough var ikke redd for å si hva han mente, og kalte stadig vekk Leeds for «Dirty Leeds» og verre ting enn det, i avisene.

Gleden var derfor stor da Derby County slo Leeds på målstreken og ble ligamestre i 1972. Og stadig var Clough ute med kjeften og kritiserte Revie og Leeds. Revie hatet kritikken fra Clough, og de ble sett på som fiender.

Det ble ikke bedre da Revie gikk av som manager sommeren 1974, etter et suverent ligagull med Leeds, for å bli sjef for det engelske landslaget. Leeds-styret reagerte ved å ansette Revis største kritiker, Brian Clough, i jobben.

Den jobben varte i 44 dager, Leeds hadde sin verste sesong på mer enn 10 år, og i et intervju direkte på BBC, kritiserte Revie Clough og måten han hadde opptrådt på.

32 år senere kom boka «The Damned United». Forfatter David Peace hadde laget en meget lesverdig novelle om forholdet mellom Clough og Revie, og spesielt de 44 dagene Clough ledet Leeds United. Men boka ble kritisert sterkt av mange av de som var omtalt, blant annet mange gamle Leeds-spillere, og Peace ble spesielt kritisert fordi han blandet fakta og fiksjon til en novelle der ingen egentlig vet hva som er sant og ikke.

Senere ble boka til film, der Michael Sheen spiller Brian Clough like overbevisende som han spiller Tony Blair og David Frost.

Lang skadeliste



Og det dårlige forholdet mellom Leeds United og Derby County - det lever fortsatt i beste velgående.

Takket være to menn - Brian Clough og Don Revie.

Til kveldens kamp så har både Leeds-manager Garry Monk og Derby-sjefen Steve McLaren bedret sine respektive lags utsikter. Mr. Monk har vunnet 17 av 31 kamper han har ledet. Mr. McLaren har seiret i ti av 15 matcher etter at han ble Derby-boss for andre gang i karrieren.

Vertene sparte en del folk i mandagens FA-cuptriumf mot Cambridge, men det er uansett opprykk som teller for Leeds. Her mangler Pontus Jansson (f) og Liam Cooper (f) må bestå en helsesjekk.

Derby har syv mann på skadelisten. Will Hughes (mb) er kvitt karantene, men sliter med skade og risikeres neppe. Jacob Butterfield (mb) soner.

Tøff kamp å spå, men det virker som at Leeds er trygge på det de driver med nå. Og Derbys fraværsliste bekymrer. Vi kjører et hjemmespill til 2,40 i odds, spillestopp er kl. 20.40 og Eurosport Norge sender kampen.