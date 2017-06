Mads Hansen legger press på Strømsgodset: – Cupen er alt de har

Buskerud-derbyet mot Strømsgodset bringer frem vonde minner for Mjøndalens Mads Hansen (33).

Torsdag kveld møtes de lokale rivalene for første gang siden den uhyre dramatiske 4-2-seieren til Strømsgodset borte mot Mjøndalen på sensommeren i 2015.

Hansen, som spilte hele oppgjøret på Mjøndalens venstrekant, omtaler tapet som «ordentlig tungt».

– Fysioterapeutene våre holder til på Marienlyst stadion. Så hver gang jeg er skadet, så holder det ikke med det, men jeg må også gå forbi et stillbilde av Marcus Pedersen som scorer det avgjørende målet mot oss på overtid. Det går jeg forbi hver gang. Så det bildet forbinder jeg både med skader og den grusomme kampen, sier han.

Redd for å «jinxe»

Han husker godt at Mjøndalen-fansen hetset Pedersen før og under kampen. Det endte med at Godset-spissen scoret hat trick.

Denne gangen er Pedersens måltørke, som har vart i snart to måneder, et hett samtaleemne foran rivaloppgjøret. Men i stedet for frekke meldinger i Pedersens retning, velger Hansen en litt annen tilnærming denne gangen.

– Nå skal jeg unngå å «jinxe» dette igjen og gå i den fellen. Så jeg sier at jeg tror han kommer til å score hat trick denne gangen også, sier Mjøndalen-profilen.

Her tar Erik Follestad hevn på Mads Hansen:

Han er opptatt av å påpeke at alt presset ligger på Strømsgodset foran denne kampen. Drammensklubben har fått en tung start på Eliteserie-sesongen, der de ligger på 10. plass uten en eneste borteseier.

– De har vel et dobbelt så stort budsjett som oss, så alt annet enn seier vil jo være en fiasko. Det blir en fiasko-sesong hvis de ryker ut av cupen. For cupen er alt de har nå.

– Er hete lokalderbyer som Mjøndalen mot Strømsgodset noe norsk fotball savner?

– Glem Sarpsborg mot Fredrikstad, glem Vålerenga mot Lillestrøm. Dette er et ordentlig hatoppgjør. Det er geografisk nærhet, det er en historikk der. Det er «Ælv Clasico». Nå er jeg kanskje ikke helt objektiv, men jeg mener dette er det eneste reelle hatoppgjøret i norsk fotball.

VGs tips: Godset-seier

Mjøndalen har levert en godkjent start på Obos-liga-sesongen, med 14 poeng og sjetteplass etter ti kamper. På hjemme har de fortsatt ikke tapt: 3-2-0.

Godset har balansert på grensen til krise så langt denne sesongen, men fikk en forløsende 4-2-seier hjemme mot Viking på mandag, som sendte dem fem plasser opp på tabellen. Den mentale effekten av oppturen kan bli viktig her.

Legger man til at Strømsgodset står med 4-1-0 på de fem siste innbyrdes, og at Mjøndalen mangler sin viktige keeper Bokwé, så gir det grunn til å lande på en borteseier i dette oppgjøret.

Derfor anbefaler vi å spille Strømsgodset-seier borte mot Mjøndalen til 1,70 i odds. Spillestopp er klokken 18.55. Kampen kan streames på NRK.