Löw refser prøve-VM

Prøve-VM har sikkert sine tilhengere verden rundt. Men Tysklands landslagssjef Joachim Löw (57) er ikke blant turneringens største fans.

Joachim Löw har ledet sitt Tyskland til minst semifnaleplass i alle turneringer de har vært med i de ti siste årene. Han førte hjemlandet til VM-gull i 2014, styrer Norges VM-kvalifiseringsgruppe helt overlegent og er blant tungvekterne internasjonalt når det gjelder landslagssjefer.

Og slik er turneringsmaskinen Tyskland betting-selskapenes klare turneringsfavoritt i forkant av lagets åpningskamp mot Australia i Sotsji, Russland. Men hadde det vært opp til Herr Löw kan det virke som at han heller helst ville hatt sommerferie akkurat nå.

– Tre turneringer på tre år er i grenseland. Selv to på to år er beinhardt, sa han på en pressekonferanse i mai med referanse til tyskernes deltagelse i VM 2014, EM 2016 og sommerens turnering - som er ansett som en arrangør-øvelse til VM-sluttspillet om et års tid.

Uttalelsen kan tolkes som et spark til FIFA i et stadig tettere kampprogram for spillerne i et kalenderår. De aller største ligaene med påfølgende obligatoriske VM-kvalmatcher for landslagsspillerne er akkurat over. Om bare en snau måned er mange spillere godt i gang igjen med klubboppkjøringskamper - gjerne på andre kontintenter.



– Hvis det ikke blir noe prøve-VM i 2021 ville jeg ikke ha vært lei meg. Jeg tror ikke de som eventuelt måtte være kvalifisert vil være lei seg heller, meldte Löw ifølge nyhetsbyrået Associated Press.

Tenker langsiktig



Samtlige åtte 2017-deltakerland har tatt ut sine beste tilgjengelige folk, men ikke Tyskland. Skal man trekke en konklusjon ut fra Löws laguttak, så er han ganske emkelt ikke kjempeoppattt av å vinne akkurat denne turneringen. Han planlegger heller for neste års sluttspill.

Löw har tatt ut en uerfaren tropp. Bare seks av spillerne var med i EM 2016, og bare tre er verdensmestere, ifølge Deutsche Welle. Manuel Neuer og Marco Reus er riktignok skadet. Ellers har megastjerner som Jerome Boateng, Mats Hummels, Mesut Özil, Thomas Müller og Toni Kroos alle fått hvile.

I privatlandskampen mot Danmark (1-1) og i VM-kvaliken mot San Marino forrige helg fikk syv spillere sine landslagsdebuter.

– Jeg skjønner de som ønsker seg de store profilene i en turnering. Men vi kommer til å teste ut nye og unge folk, la de bli kjent med våre ideer og mekanismer - la de få trene med oss. Målet er å bringe de nye nærmere et internasjonalt toppnivå, beskriver Löw om sine prøve-VM-prioriteringer, ifølge Daily Mail.

Historien viser at Löws prinsipper for denne mini-turneringen er sunne. I hvert fall med henblikk på VM neste år. For etter at FIFA overtok turneringen i 1997 har ingen prøve-VM-mester klart å vinne VM-sluttspillet det påfølgende året. Senest i 2013 vant Brasil turneringen, men røk i VM-semifinalen for Tyskland året etter.

Australia kvalifiserte seg inn i prøve-VM med å vinne Asia-mesterskapet på hjemmebane i 2015 - der Sør-Korea ble slått etter ekstraomganger. Australierne har bygget opp en brukbar turneringserfaring med deltagelser i VM-sluttspillet i 2006, 2010 og 2014. I prøve-VM har laget sikret sølv (1997) og bronse (2001).

Laget har bare tapt én av ni siste landskamper. Men det var den siste der laget gikk på et 0-4-hjemmetap for Brasil for en uke siden, og der det første baklengsmålet kom etter bare 12 sekunders spill. Slik antar vi at landslagsjef Ange Postecoglou er veldig opptatt av å tette igjen i forsvaret i kveld. Men det blir uten skadede Mile Jedinak (mb).

Tyskland er den åpenbare favoritten her, men 1,38-odds i et vanlig HUB-spill er lunken odds. Vi forsøker heller et B-spill i en 1-0-handikappvariant til 2,10. Spillestopp er kl. 16.55 og NRK 2 overfører kampen.