Lovren om sitt barndomsdrama: – Vi hadde alt. Så ble krigen utløst

Dejan Lovren (27) husker fortsatt sirenene i gamle Jugoslavia mens han klamret seg til moren i en kjeller i ly for bombene, og den 17 timer lange kjøreturen til Tyskland som reddet ham.

Det var i 1991 at oppbruddet av staten Jugoslavia startet, og året etter at Balkan-krigen mellom serbere, kroater og bosnjaker som handlet om kontroll over republikken Bosnia-Hercegovina tok til. En konflikt som varte i tre år og tok over 100 000 menneskeliv.

I en opprivende dokumentar med tittelen «My Life as a Refugee» - Mitt liv som flyktning - som ligger gratis tilgjengelig på Liverpools egen TV-kanal, forteller den kroatiske Liverpool-stopperen om flukten fra landsbyen Kraljeva Sutjeska, like utenfor Zenica da han var tre år gammel.

Den går rett inn i en av vår tids mest kontroversielle saker, nemlig om flyktninger. Det er sjeldent at et slikt tema tas opp på en profesjonell fotballklubbs egen tv-kanal, og at en Premier League-spiller utleverer seg selv på en slik måte.

Lovrens øyenvitneskildring kan forstås som en appell om at menneskeheten ser utover sin egeninteresse.

– Vi hadde alt, det var ingen problemer med naboene - serbere og muslimer. Og så ble krigen utløst. Over natten. Krig mellom tre ulike kulturer, og folk bare endret seg, forteller Lovren i filmen ifølge The Guardian.

– Jeg husker sirenene ble skrudd på, og var så redd og tenkte «bomber». Moren min tok meg med til kjelleren. Jeg erindrer ikke hvor lenge vi satt der, men tror det var helt til sirenene sluttet. Etterpå dro moren min, en onkel og hans kone i bilen og kjørte til Tyskland med alle mulige sikkerhetsjekker på veien. Vi forlot huset og alt unntatt en bag, og kjørte avgårde, forklarer Lovren.

I dokumentaren beretter Lovren om at familien etter syv år i München fikk beskjed av tyske myndigheter om å reise tilbake fra det som de nå hadde begynt å tenke på som hjemme. Lovren beskriver det som tøft å erkjenne at han og familien ikke hadde en fremtid i Tyskland.

– Dagen kom da myndighetene sa «dere har to måneder på å pakke koffertene og å returnere». Jeg hadde alle vennene mine i Tyskland, livet mitt startet der. Jeg hadde alt, snakket språket og spilte for en fotballklubb med faren min som trener. Foreldrene mine ba om tillatelse til å bli lenger, men ble avvist, sier han.

Samtidig er Lovren klar på at han er takknemlig for at Tyskland tok imot og åpnet opp for dem i sin tid.

Vel tilbake i Kroatia opplevde guttungen å bli mobbet for å snakke kroatisk med tysk aksent, og foreldrene strevde med å få endene til å møtes. De hadde ikke nok penger, og var for stolte til å låne. Moren jobbet for en luselønn i Walmart og faren var maler. Lovren forteller en sørgelig historie om en gang foreldrene mot sønnens ønske så seg nødt til å selge skøytene hans for å kunne betale for strømregningen.

Det er ikke lett for Lovren og familien å snakke om dette - selv så lenge etter.

– Det er akkurat som at krigen var i går. Det er et sensitivt tema, så folk unngår fortsatt å diskutere det - det er trist, betror Lovren.

– Når jeg ser hva som skjer i dag med flyktninger, erindrer jeg min egen og min families historie, og følelsen av at folk ikke ønsker deg i landet deres. Jeg forstår at folk ønsker å beskytte seg, men mennesker står uten hus og hjem. Det er ikke deres skyld; de kjemper for livene sine bare for å redde barna sine. De ønsker trygghet for barna sine og en fremtid, sier en engasjert Lovren.



– Jeg opplevde alt dette, og skjønner hva enkelte familier gjennomgår. Gi dem en sjanse. Man finner ut av hvem som er gode mennesker og de som ikke er det, avslutter Lovren.

Dejan Lovren spilte i oppveksten for lokale lag i Karlovac, en småby fem mil sørvest for hovedstaden Zagreb. Etterhvert havnet han i toppklubben Dinamo Zagreb, for så å ta karriereveien via franske Lyon og til Southampton. I Liverpool har han vært siden 2014.

