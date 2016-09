Liverpool-tallene som gir fansen grunn til å juble

Det er fortsatt tidlig, men skal man tolke statistikken går Liverpool mot en knallsesong.

Mot Hull City sist sang Anfield-fansen «We're gonna win the League», og selv manager Jürgen Klopp var i ekstase over det laget hans presterte før pause.

Storavisen Sunday Mirror gravde frem i etterkant statistikk som backer optimismen – sett med Liverpool-øyne. Det gjelder ikke minst i lørdagens lunsjkamp borte mot Swansea.

* Med forrige helgs 5-1-nedsabling var det første gang siden 1959-60-sesongen at Liverpool har scoret fire mål eller mer i de to første hjemmekampene. Pussig nok scoret Liverpool nøyaktig fem mål også i den andrekampen i 1959 mot akkurat Hull. De matchene var i daværende 2. divisjon.

* Den forrige gangen Liverpool sist scoret fire mål eller mer i de to første hjemmekampene på øverste nivå var i 1922-23-sesongen. Hvilket lag vant ligaen i den sesongen? Jepp, Liverpool.

* Med totalt 24 mål på de åtte første kampene (alle turneringer) er det høyest antall Liverpool-nettkjenninger så langt i sesongen siden 1895-96-sesongen. På samme tid i fjor hadde The Reds signert seks fulltreffere.

* Merseyside-laget skapte 24 målsjanser mot Hull. Det var flest i Premier League forrige lørdag. Og Anfield-klubbens 32 skudd på mål var det høyeste antallet av noe PL-lag i en kamp hittil i høst.

* Jordan Henderson gjennomførte 107 pasninger i matchen .- klart mest forrige lørdag (ble spilt bare én PL-kamp søndag). Nærmest Liverpool-stjernen i denne sammenhengen kom Manchester Uniteds Paul Pogba med 84 pasninger.

Nå er statistikk én sak, men det som kanskje har imponert mest i høst er spillernes vilje og evner til ta ombord manager Klopps ideer – utover å gjennomføre det energikrevende høye presset på ballfører. Som for eksempel enkeltspilleres vilje til å spille i nye roller. Sist spilte James Milner venstreback og Jordan Henderson var ankermann. Og for egen regning synes vi Adam Lallana har vokst spillemessig i høst.

– Regelen for en Liverpool-spiller er å enten være et tilgjengelig pasningsvalg eller å være en beskyttelse i kampene (option or protection). Midtstopperne kan gjøre hva de vil ved dødballer, men ellers handler det hele tiden om den beskyttende rollen. For de andre dreier det seg om å være kreativ og i bevegelse, forklarte Klopp (49) til The Guardian tidligere i uken.

Liverpool har så langt levert mot lagene som endte nummer en, nummer to og tre i Premier League i vår. Og de har slått Chelsea på utebane- et lag som er forventet å kjempe på øvre tabellhalvdel.

Kritikken har tidligere gått på at laget underpresterer mot antatt svakere motstand – som mot Burnley i august. Men selv i den kampen hadde Liverpool ballen klart mest, og det er foreløpig den eneste smellen.

No pressure, Francesco

Ryktene har gått denne uken på at Swansea må vinne på lørdag hvis lagets italienske manager Francesco Guidolin skal ha en fremtid der. Waliserne sesongåpnet med en trepoenger borte mot Burnley. Men siden har laget kun plukket ett poeng – et heldig ett hjemme mot Chelsea.

Swansea hang riktignok brukbart med mot Manchester City sist. Spillemessig. Men det var det med å utnytte målsjanser som dukker opp (1-3-tap).

I NEDRYKKSJIKTET: Swansea-boss Francesco Guidolin (60) lar seg ikke stresse av at jobben angivelig er i fare. – Min posisjon er ikke viktig, men Swanseas tabellposisjon er, sa han til The Guardian torsdag. Dette bildet er tatt i hjemmekampen mot Man.City forrige weekend. Foto: Andrew Couldridge , Reuters

Her er Federico Fernández (f) usikker, man kantspiller Nathan Dyer er uaktuell. Liverpool regner med at Dejan Lovren (f) er tilbake, men Divock Origi (a) må testes.

Gjestene har ennå ikke holdt buret rent i ligamatch, og har en ny førstekeeper i Loris Karius som trolig trenger litt innkjøringstid. Men vi tror Liverpool kliner til her, og går for borteseier i et 1-0-handikappspill. Oddsen blir da 2,10, spillefrist er kl. 13.25 og TV2 Sport Premium sender oppgjøret.