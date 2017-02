«Liverpool-syndrom» gir PSG-sjefen hodepine

Liverpools Jürgen Klopp og PSG-trener Unai Emery har noe til felles: Begge har et stort keeperproblem.

De fleste europeiske topplag har en fast førstekeeper: David De Gea i Manchester United, Thibaut Courtois i Chelsea, Petr Cech i Arsenal, Manuel Neuer i Bayern München, Keylor Navas i Real Madrid, Marc-Andre ter Stegen i Barcelona og Jan Oblak i Atlético Madrid.

Andre har valgt å la to keepere konkurrere mot hverandre om plassen, og mye kan tyde på at det ikke er spesielt lurt: Simon Mignolet og Loris Karius har skapt mye hodebry for Liverpool-manager Jürgen Klopp, og nå har PSG-sjefen Emery et stadig voksende keeperproblem i form av Alphonse Areola og Kevin Trapp.

– En keeper er i konkurranse mot seg selv. Han har behov for å spille, han trenger å bygge opp erfaring og relasjoner til forsvarsspillerne. Og for å få til det, er det ingenting som kan erstatte kampene. På trening har du ikke noe press på deg, det samme gjelder forsvarsspillerne. Du må spille kamper for å kjenne dem. Så hvis du tabber deg ut i to, tre kamper så mister du plassen? Det er ikke bra, sier den tidligere franske landslagskeeperen Fabien Barthez i torsdagens papirutgave av L'Équipe.

To tabber

Keeperdebatten i Paris Saint-Germain er i fyr og flamme etter at Alphonse Areola gjorde to store tabber på en drøy uke:

• Først ble han byttet inn for en skadet Trapp mens PSG ledet 1-0 over Monaco – minutter senere slapp han inn et skudd han burde reddet enkelt, og pariserne rotet bort seieren på grunn av det.

• Deretter, i tirsdagens kamp mot Lille, klarte han på ekstremt klønete vis å drible bort ballen til en motstander, som utlignet til 1-1 med et par minutter igjen å spille. Heldigvis for ham scoret Lucas Moura vinnermålet på overtid for PSG.

Denne sesongen har Areola (22 kamper fra start) og Trapp (14 kamper) byttet på å være førstevalg i Paris-målet. Tyske Trapp begynte sesongen som førstevalg, men etter noen store tabber ble han erstattet med Areola.

Han hadde Emerys tillit frem til nyttår, da han igjen ble vraket på grunn av katastrofale prestasjoner i flere kamper på rad. Trapp var tilbake i målet på nyåret, men måtte ut med skade under den nevnte kampen mot Monaco.

Dermed har Areola stått de tre siste kampene fra start, noe som altså ikke har gått spesielt bra.

– Gi keeperen full tillit

Barthez tror konkurransen utgjør et problem for PSG-keeperne. Han mener man bør ha en klar førstekeeper og en klar reserve.

– Jeg er imot at to keepere skal konkurrere mot hverandre. Keeperen vet ikke hvor han er på vei, han sliter med å utvikle seg. Man må gjøre det stikk motsatte, gi keeperen full tillit slik at han kan forbedre seg og være trygg. Hvis ikke går han alltid inn på banen og tenker «hvis jeg driter meg ut, så mister jeg plassen». Det er ikke riktig beskjed å gi til en keeper. Utespillere kan kompensere med å løpe mer og jobbe hardere, men det kan ikke keeperen. Man må ikke forvirre hjernen hans for mye, sier Barthez.

Førstkommende tirsdag skal PSG ta imot Barcelona i Champions Leagues åttedelsfinale, midt i det som har blitt et skikkelig keeperkaos. Hvem skal stå i mål? Den urutinerte 23-åringen Areola, som er totalt blottet for selvtillit etter to stygge tabber, men som startet alle Champions League-kampene i høst? Eller 26-åringen Trapp, som så vidt rekker kampen etter å ha vært skadet i noen uker, og som ikke har stått en eneste Champions League-kamp denne sesongen?

Situasjonen er alt annet enn optimal, men kanskje kan fredagens seriekamp mot Bordeaux gi noen svar. Bortekampen blir utvilsomt en utfordring for PSG, som kommer til å ha Barcelona-kampen i tankene mot et Bordeaux-lag som kommer fra en råsterk 4-0-seier borte mot Caen.

Situasjonen er alt annet enn optimal, men kanskje kan fredagens seriekamp mot Bordeaux gi noen svar. Bortekampen blir utvilsomt en utfordring for PSG, som kommer til å ha Barcelona-kampen i tankene mot et Bordeaux-lag som kommer fra en råsterk 4-0-seier borte mot Caen.