Liverpool-stjerne: - Sadio Mané er i verdensklasse

Sesongen har såvidt kommet i gang, men prestasjonene til Liverpools Sadio Mané (25) har fått både en medspiller og en TV-ekspert til å hente frem superlativene i beskrivelsen av senegaleseren.

Blant flere godbiter er Liverpool - Arsenal ligarundens desiderte storkamp, og etter to scoringer og én assist så langt knytter det seg forventninger til hva Mané kan bidra med i dag.

Lagkompis Emre Can (23) laget to mål i samme kamp for første gang i karrieren i onsdagens Champions League-kvalifiseringskamp mot Hoffenheim. Likevel var tyskeren rask med å hylle Mané som herjet med gjestenes forsvar før han like før slutt ble byttet ut til stående ovasjoner på Anfield.

– Sadio er en spiller i verdensklasse, forteller Can til Liverpool Echo.

– Han har så mange kvaliteter. Han er sterk og rask. Han scorer jevnlig og skaper målsjanser for laget. Han er fin fyr og mot Hoffenheim var han rett og slett briljant. Jeg er veldig glad for at jeg har ham som min lagkamerat. Og jeg mener han har tatt store karrieresteg i sin tid hos oss, sier Can som er tatt ut i den tyske landslagstroppen som møter Norge i en VM-kvalifiseringskamp i Stuttgart om åtte dager.

Hyllest



Hoffenheim ble overkjørt og lå under 0-3 allerede etter 21 minutters spill onsdag. Det var en kveld der de tre lengst fremme hos Liverpool med Mané, Mohamed Salah og Roberto Firmino spilte ut tyskerne etter noter, og Can forklarer at det er en ære og spille i rommet bak dem.

– Det er så mange muligheter med de tre fordi de er kjappe og hele tiden søker etter åpninger hvor vi kan tre igjennom pasninger, beskriver den tidligere Bayer Leverkusen-spilleren.

Eks-Liverpool-forsvarer og nå Sky Sports-ekspert Jamie Carragher (39) var tidligere i uken ikke snau i hyllesten av Mané i programmet Monday Night Football. Mané scoret kampens eneste mål mot Crystal Palace forrige lørdag, mens ettertraktede Philippe Coutinho igjen var utelatt grunnet en ryggskade.

På spørsmål om Mané er mer viktig for Liverpool enn Coutinho gikk Carragher langt i å si seg enig.

– Jeg mener man kan argumentere for det, særlig når man ser på den spillestilen som Jürgen Klopp foretrekker. Jeg mener at Mané er ekstremt viktig for laget, sa han i programmet.

– Ser man på antall mål Mané har scoret er det fenomenalt med tanke på at han opererer på kanten, forklarte Carragher, og viste til en oversikt over antall mål per spilleminutter siden august 2015.

ROSER: Jamie Carragher mener Sadio Mané er mer viktig for Liverpool enn Philippe Coutinho. Dette bildet er tatt på en pressekonferanse i mars 2015. Foto: Paul Ellis , AFP

Oversikten forklarer at Manchester City-spissen Sergio Agüero topper listen med fem øvrige spisser bak ham. Det gjelder Harry Kane, Olivier Giroud, Romelu Lukaku, Alexis Sánchez, Jamie Vardy og med Sadio Mané på 7. plass med 26 scoringer per 193,2 minutter. (Scoringsoversikten ser du på denne eksterne lenken.)

– Den oversikten forteller om hvor viktig Mané er. Coutinho er en fantastisk spiller, men fortsetter Mané på sitt vis vil storklubbene i Europa vise sin interesse for han har vært en åpenbaring siden han kom til Liverpool, hevdet Carragher.

Til dagens duell er Nathaniel Clyne (f), Philippe Coutinho (mb) og Adam Lallana (mb) fortsatt ute. Trent Alexander-Arnold (f) og Emre Can (mb) må helsesjekkes.

Arsenal var var heldige som slo Leicester i den underholdende serieåpningen. Men Nord-London-klubben røk borte for Stoke forrige helg, og viste nok en gang svakheter når de blir satt under press. Selv om det bør nevnes at laget fikk noen tvilsomme avgjørelser i mot i akkurat den matchen.

Fordelen Arsenal kan dra på er at de har hatt hele uken til å forberede seg på. De får tilbake Laurent Koscielny (f) etter karantene. Og Alexis Sánchez nærmer seg spill etter skade.

Gjestene har røket i åtte av sine 13 siste Premier League-bortekamper. Liverpool vant begge innbyrdes møter ifjor, og er mentalt på en topp nå etter en brukbar ligastart, og i og med at Champions League-billetten er sikret.