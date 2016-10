Liverpool-statistikken som gir United-tro i kveld

José Mourinho møter Liverpool for første gang som Manchester United-sjef. Målet vil være å forlenge Uniteds bemerkelsesverdige resultatrekke.

Premier League-rundens største godbit er spart til mandag, klassikeren Liverpool – Manchester United.

Tar vi for oss den innbyrdes statistikken mellom de to lagene, ser det lyst ut for gjestene fra Manchester. Nå vant riktignok Liverpool hjemme- og bortekampen under Brendan Rodgers ledelse i 2013/14-sesongen. Men det er de to eneste Liverpool-triumfene på de ti siste ligakampene dem imellom.

Men United-dominansen stopper ikke der. For Merseyside-vertene har bare sikret seg seks ligaseirer over United siden april 2004. 19 av de 27 siste ligamøtene har blitt vunnet av Manchester-klubben – inkludert en 1-0-triumf på Anfield i januar i år.

Ifølge skysports.com er dette en trend som har vedvart siden 1980-tallet. Noe av dette kan selvfølgelig leses ut fra at Sir Alex Ferguson overtok managerjobben på Old Trafford i november 1986, og holdt det gående til mai 2013. Mens Liverpool tok sitt siste ligagull i 1990 – etter å ha vunnet i 11 av de 18 foregående sesongene.

Men også i et lengre perspektiv har Man. Utd. overtaket med sine 67 ligaseirer – mot Liverpools 55 etter lagenes første møte i 1895.

De røde fra Manchester har også scoret flere mål enn rivalene, nemlig 233 mot 216 på disse oppgjørene.

Nå er selvsagt statistikk og historie saker for seg – og ubetydelig når lagene løper utpå Anfield-gressmatten i kveld. Liverpool har imponert oss mest av disse klubbene i høst. De har sikret seg gode resultater borte mot London-lagene Arsenal, Tottenham og Chelsea. Og hjemme er både Leicester og Hull slått overbevisende.

Vertene har så langt spilt med en større autoritet, mens Man. Utd. enn så lenge er noe mer avhengige av individuelle prestasjoner.

Tidligere United-stjerne og nåværende Sky Sports-ekspert Gary Neville mener at United må utnytte høyden og den fysiske styrken til sommerkjøpene Eric Bailly (f), Paul Pogba (mb) og Zlatan Ibrahimovic. I tillegg til luftstyrken til de gamle traverne Chris Smalling (f) og Marouane Fellaini (mb).

– Liverpools store svakhet så langt har vært dødballene. Klarer United å utfordre Liverpool-keeperen og forsvaret i boksen på cornere og frispark kommer vertene til å få problemer, sa han nylig til Sky Sports som Manchester Evening News har gjengitt.

Til kveldens match er Phil Jones (f) ute. Og det er spennende i hvilken grad Wayne Rooney (mb/a) benyttes.

Liverpool håper at Nathaniel Clyne (f) og Dejan Lovren (f blir klare.

Slik det står tror vi mest på hjemmeseier til 2,00 i odds. Spillestopp er kl. 20.55 og TV2 Sport Premium viser kampen.