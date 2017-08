Liverpool skal ha vunnet kampen om Coutinho

Barcelona skal ha gitt opp håpet om å signere Liverpool-stjernen Philippe Coutinho (25) denne sommeren.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

«Barcelona har endelig innrømmet nederlaget. De katalanske gigantene har omsider akseptert det Liverpool har fortalt dem hele sommeren: Philippe Coutinho skal ingen steder», skriver Liverpool Echo-journalisten James Pearce, fotfølger klubben året rundt.

Les også: Spesiell sykdom kan snyte Arsenal og Liverpool for stjernekjøp

Barcelona skal ha lagt inn tre bud på den brasilianske Liverpool-playmakeren, som skal ha bedt om å få gjennomføre overgangen.

Det siste budet skal ha vært på hele 118 millioner pund, som ville gjort Coutinho til tidenes nest dyreste fotballspiller etter Neymar. Men det ble avslått av Liverpool.

Pressen maste og maste om Coutinhos fremtid – slik svarte Klopp:

Vil skvære opp

Liverpool Echo skriver at manager Jürgen Klopp og sportsdirektør Michael Edwards er enige om at det er altfor sent i overgangsmarkedet til at klubben kan klare å hente inn en fullverdig erstatter for Coutinho.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



«Nå har Klopp en utfordring foran seg i å reintegrere en spiller som har ødelagt ryktet sitt blant fansen og laget et irriterende oppstyr for manageren», James Pearce.

The Independent skriver også at Coutinho har begynt å innse at hans ønskede overgang til Barcelona er umulig å gjennomføre.

Sterke reaksjoner: Barcelonas storkjøp skaper oppstandelse

Han skal være klar til å skvære opp med klubben og komme tilbake på Klopps lag. Coutinhos representanter vil angivelig skylde på Barcelona for å ha manipulert Coutinho til å sende en offisiell overgangsforespørsel.

På spørsmål om alt går fint mellom Coutinho og ham, svarer Jürgen Klopp ifølge ESPN:

– Ja. Absolutt. 100 prosent. Hvis Coutinho skulle startet i morgen, noe han ikke kan fordi han er syk, så ville det tatt tid fordi han ikke har trent på lenge. Det er 100 prosent klart at ingenting har endret seg. Jeg har allerede sagt det, og engelsken min er ikke god nok til å kunne gi 500 forskjellige svar på samme spørsmål.

VGs tips: Liverpool-seier

Onsdag kveld skal Liverpool avgjøre sin europeiske fremtid når Hoffenheim kommer på besøk til Anfield. Etter 2-1-seieren i det første oppgjøret har Liverpool en gyllen mulighet til å sikre seg en plass i Champions League-gruppespillet.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



Coutinho er ikke en del av Liverpool-troppen til returoppgjøret mot tyskerne. Nathaniel Clyne og Adam Lallana er i tillegg ute med skade.

Hoffenheim, som vant 1-0 over Werder Bremen i helgens serieåpning, har ingen nevneverdige skadeproblemer, men vi tror Liverpool blir hakket for sterke igjen.

Derfor anbefaler vi et spill på Liverpool-seier til 1,55 i odds. Kampen vises på Viasat Fotball. Spillestopp er klokken 20.40.