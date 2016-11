Liverpool-legende tror Firmino kan erstatte Coutinho

Mens Liverpool spiller god og offensiv fotball, har skadene for alvor begynt å sette sitt preg på stallen. Nå vil Jamie Redknapp se Roberto Firmino i playmakerrollen.

Da de røde slo Sunderland 2-0 lørdag, måtte lagets store stjerne, Philippe Coutinho, forlate banen etter 34 minutter.

Han hadde akkurat vist frem sitt lekre driblerepertoar på vei inn i feltet, og i duell med Ibrahim Ndong tok 24-åringen telling mens han tok seg til den høyre ankelen. Smellen setter han trolig ut av spill i mellom fire og seks uker.

I sin ukentlige spalte i Daily Mail skriver tidligere Liverpool-spiller Jamie Redknapp om situasjonen til sin gamle klubb.

– Roberto Firmino kan endre rollen sin. Han kan spille playmaker, mens Divock Origi kan ta rollen på topp, skriver han.

TV 2-kommentator Kasper Wikestad ser også flere muligheter i Liverpool-mannskapet.

– Nå kom Origi inn og scoret i helgen, og han har vist tidligere at han er en god spiss. Liverpool har en bredere stall enn tidligere, og de og Chelsea har også en stor fordel med at de ikke er med i Europa denne sesongen. Hadde de vært med i Europa, hadde disse skadene vært krise for dem, sier han til VG.

– Coutinho har vært en av Liverpools beste spillere denne sesongen, og jeg vil også si at han kanskje har vært Premier Leagues beste spiller. Han kan score avgjørende mål, han kan gjøre ting på egenhånd, og han har vært en katalysator i det offensive spillet, sier Wikestad.

Selv om Wikestad er raus med rosen av Coutinho, er han trygg på at lagmaskineriet vil rulle videre.

– Det er kollektivet som er Liverpools styrke under Klopp. De har vist det flere ganger tidligere. Og jeg tror på kollektivet deres, sier han.

Flere usikre

Fra før har Jürgen Klopp spissene Daniel Sturridge og Danny Ings ute med skader, mens viktige Adam Lallana – som scoret og ble skadet da England spilte 2-2 mot Spania på Wembley 15. november – fortsatt er ute med en leggskade. I tillegg har Roberto Firmino dratt på seg en leggskade.

– Han har det bedre enn Coutinho, men vi vet fortsatt ikke status på ham, sa Klopp om den andre brasilianeren lørdag.

På revansjejakt

I sin første sesong som Liverpool-manager tapte Klopp to finaler. Nå nærmer laget hans seg en ny finale. Nå står Leeds i veien før en semifinale i Ligacupen.

Liverpool er naturlignok store favoritter. Leeds kjemper i toppen i Championship, men veien til toppen av Premier League – der Liverpool befinner seg er lang.

Her savner Liverpool et par nøkkelspillere, men likevel bør de slå Leeds. 1,18 i odds frister riktignok ikke, men med tre mål i snitt på Anfield denne sesongen velger vi å gi vertene tipset med 0-1 fra start til 1,50 i odds. Med 0-2 fra start er oddsen 2,20.



