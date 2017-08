Liverpool-forsvaret får gjennomgå: – Det er ingen ledere

Ropene om nye Liverpool-signeringer øker i styrke etter det svake forsvarsspillet i serieåpningen mot Watford.

Jürgen Klopps menn virket å ha seieren i lommen, men fire minutter på overtid utlignet Watford til 3-3 takket være Miguel Britos.

Målet kom etter en corner. Det samme gjorde 1-0-målet til Stefano Okaka. Det har nærmest blitt en vane for Liverpool å slippe inn dødballmål under Klopps ledelse; hele 27 av lagets 85 baklengsmål under tyskerens ledelse har kommet på faste situasjoner.

– Liverpools ynkelige forsvarsspill på dødballer mot Watford viser hvorfor de må bruke 60 millioner pund på Virgil van Dijk, sier den britiske managerprofilen Harry Redknapp ifølge Liverpool Echo.

Klopp: – Ikke sikker på at det gir mening

Van Dijk har gjort det klart, gjennom en offisiell forespørsel, at han ønsker å forlate Southampton denne sommeren. Midtstopperen har blitt koblet til en Liverpool-overgang, men Chelsea skal også være interessert i nederlenderens signatur.

– Det er ingen ledere i Liverpool-forsvaret. På cornere er det ingen som vil ta ansvar og klarere ballen. Når man bruker sonemarkering, som Liverpool gjør, trenger du spillere som angriper ballen. Mot Watford ble Liverpool straffet to ganger fordi spillerne sto som statuer på cornere, sier Redknapp.

KRITISK: Harry Redknapp, som i dag er Birmingham-trener, har tidligere vært sjef for Tottenham, West Ham, Bournemouth, Portsmouth, Southampton og QPR. Foto: , Reuters

Han etterlyser en reaksjon fra Klopp.

– Det er ingen overraskelse at Liverpool under Klopp har sluppet inn flest mål på dødball blant topp seks-lagene. Når man ser på Tottenham, som har sluppet inn færrest, ser man at de har ledere som Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Eric Dier og Victor Wanyama. Klopp vet at det er en åpenbar svakhet i laget, og han bør løse det ved å signere Van Dijk, sier Redknapp.

Klopp tok opp de defensive problemene i etterkant av 3-3-kampen lørdag. Han er ikke enig i at spillerkjøp er løsningen på utfordringene.

– Vi må forsvare oss bedre. Vi gjorde det dårlig, og hva vil jeg gjøre for å løse det? Kjøpe en ny spiller i den posisjonen? Jeg er ikke sikker på at det gir mening. Vi må jobbe med det. Vi gjorde det bra i sesongoppkjøringen. Én spiller kan ikke løse dødballproblemet for Liverpool, sier tyskeren ifølge Telegraph.

VGs tips: Liverpool-seier

Tirsdag kveld venter en av sesongens viktigste kamper for Liverpool, når tyske Hoffenheim er motstander i Champions League-play off.

Phillippe Coutinho, som skal ha gjort det klart at han ønsker å forlate klubben for å bli Barcelona-spiller, er ikke med i Liverpool-troppen. Men lørdagens 3-3-kamp mot Watford viste at laget har en strålende angrepsrekke i Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané.

Hoffenheim imponerte med fjerdeplass i Bundesliga forrige sesong, og ledes av den spennende treneren Julian Nagelsmann (30), som er forkjemper for angrepsfotball. Vi tror det vil passe Liverpool godt å møte et lag som ønsker å styre kampen på hjemmebane, da dette kan åpne rom for den gnistrende kontringsfotballen.

Derfor anbefaler vi følgende spill: Liverpool-seier borte mot Hoffenheim til 2,15 i odds.