Liverpool er best blant de beste

Chelsea topper Premier League-tabellen, men det er et annet lag som gjør det best på den innbyrdes topp-seks tabellen.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Manchester United - Liverpool er ligarundens storkamp - i tillegg til å være en klassiker er det også møtet mellom henholdsvis et av ligaens beste forsvar og ligaens mest scoringsvillige lag. Kampen kan du følge på VG Live her.

Det var storavisen The Sun som på årets første dag satte opp en intern tabell med de seks beste Premier League-lagene. Ikke bare har de seks øverste lagene skaffet seg et pusterom til de øvrige, men de har så langt i sesongen møtt hverandre minst én gang. Og onsdag 4. januar ble Tottenham for sterke for Chelsea - det var disse lagenes andre innbyrdes møte i inneværende sesong.

Følg Tipster på Facebook her

De andre lagene - Arsenal, Manchester-klubbene og Liverpool - står med fem kamper. Uansett er det Liverpool som har gjort det best mot de beste:

Liverpool 5 3-2-0 + 3 11

Chelsea 6 3-0-3 + 1 9

Tottenham 6 2-2-2 +2 8

Man.City 5 2-0-3 -3 6

Arsenal 5 1-2-2 + 1 5

Man.Utd. 5 1-2-2 - 4 5

Jürgen Klopps menn har unngått å ryke i mini-ligaen vår - på sine fem oppgjør. Det som kanskje imponerer mest er at laget bare har tapt én gang på 13 kamper mot topplagene. Det var nettopp borte mot Manchester United 17. januar ifjor da Wayne Rooney ble matchvinner fra kort hold.

Liverpool har blitt slått to ganger i ligaen denne sesongen - borte mot Burnley og Bournemouth. Og er inne i en kamprekke med tre strake uavgjorte kamper. Har også noen utfordringer på keeperfronten - selv om Lorius Karius gjorde noen kvalifiserte redninger i ligacupen onsdag.

Scorer mest



På plussiden noterer vi at mange spillere har tegnet seg på scoringslisten. At laget scorer mest - nesten 2,5 mål i gjennomsnitt per kamp denne sesongen. At Philippe Coutinho (mb) er tilbake fra skade og at man utover cupene har få distraksjoner fremover.

Les også: Tror Sturridge kan fylle Mané-tomrommet under Afrikamesterskapet

Motstander Manchester United har slått Tottenham, spilt uavgjort mot Liverpool og Arsenal og røket for Manchester City og Chelsea. Viser fin ligaflyt med seks strake seirer eller ni om vi tar med alle turneringer. Har en sterk defensiv, og offensive spillere som kan utfordre som Henryk Mkhitaryan, Paul Pogba, Juan Mata og Marcus Rashford.

Les også: - United begynner å ligne på et Mourinho-lag

På minusiden mener vi laget til tider har hatt vansker med å bryte ned pakkede forsvar - som i hjemmekampene mot Stoke (1-1) og Burnley (0-0). Og når Europa League starter opp i februar kommer laget inn i en småstressende torsdag-søndag-syklus igjen.

Vertenes Marcos Rojo (f) og Zlatan Ibrahimovic (a) forventes å bli klare til dagens kamp. Hvis Liverpool ikke får med Joel Matip (f) tror vi det kan bli hett for reserven Ragnar Klavan i Liverpool-forsvaret. Jordan Henderson (mb) er i trening igjen, men det er uvisst om han rekker kampen.

UNITEDS MÅLKONGE: Zlatan Ibrahimovic blir ventelig klar til dagens match. Dette bildet er tatt mot Tottenham i desember. Foto: Jason Cairnduff , Reuters

Besøk vår oddstipsside Tipster her.

United parkerte bussen i det omvendte 0-0-møtet i oktober. José Mourinho var muligens «engstelig» for hurtige Liverpool-kontringer. Vi mener United er noe mer på høyde med Liverpool nå når det gjelder overganger. Men vi tror denne kampen er såpass margin-preget at vi ender opp med et uavgjortforslag til 3,20 i odds. Spillestopp er kl. 16.55 og TV2 Sport Premium viser kampen.