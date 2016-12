Legia Warszawa kan sette Champions League-rekord

Men det er kanskje ikke rekorden klubben vil ha i sine historiebøker. For ingen har sluppet inn flere mål i gruppespillet i Champions League enn den polske klubben.

Etter den vanvittige 4-8-kampen mot Dortmund står Henning Bergs tidligere klubb nå med 24 baklengs på fem kamper i turneringen. Det er tangering av BATE Borisovs rekord fra 2014-15-sesongen.

Forskjellen er at for Legia er det som kan kalles et mareritt i Champions League ikke er over.

Og utrolig nok kan det få en lykkelig slutt med at de tar seg videre til sluttspillet i Europa League. I veien står Sporting Lisboa, som kommer på besøk til Warszawa onsdag.

For med seier er det ene poenget de tok fra hjemmeoppgjøret mot Real Madrid nok til å slå det portugisiske laget ut av europacupene. Med uavgjort eller tap er det Sporting Lisboa som går til Europa League.

Flere rekorder

Legia er riktignok ikke det eneste laget som kan skrive seg inn i Champions League-historien med negativt fortegn denne onsdagen.

Både Dinamo Zagreb og Club Brügge kan føye seg inn på listen over lag med seks tap i gruppespillet. 16 lag har gjort dette tidligere, men Dinamo Zagreb kan gjøre det for andre gang.

I tillegg kan Cristiano Ronaldo forbedre sin egen scoringsrekord i turneringen. Real Madrid-spilleren har før kveldens kamp 95 mål i Champions League.

Oddsobjektene

Det skal spilles åtte Champions League-kamper denne onsdagskvelden, og vi har sett nærmere på oddsobjektene i oppgjørene.

Tottenham – CSKA Moskva: Vertene har ikke råd til å tape om de skal gå til Europa League, mens gjestene må vinne for å unngå jumboplassen i gruppen. Det har vært få mål i begge lags kamper så langt. Spurs med 3–5 i målforskjell, og CSKA med 4–8. Med andre ord to lag som scorer få mål. Sånn sett er 1,85 for under 2,5 mål spennende. Tottenham er favoritter, selv om de klarer seg med uavgjort. 1,47 er oddsen for hjemmeseier. Vi tror som nevnt det ikke blir målfest, og da kan 6,00 i odds for at det ender 1–0 være noe. Det samme med ettmålsseier til Tottenham til 3,40.

Bayer Leverkusen – Monaco: Begge lag er trygt videre, noe som gjør dette en kamp det er vanskelig å spille på. Men Monaco viser best form, og har hele 3,85 i odds for seier. Med 1-0-ledelse fra start har de også 1,92 i odds. Det blir heller ikke scoret flust av mål i deres kamper, så under 2,5 mål til 1,85 er også spillbart.

Legia Warszawa – Sporting Lisboa: En vrien kamp å spille på. Lagene kjemper om en plass i Europa League. Gjestene klarer seg med uavgjort. Vi synes det er åpent, men med tanke på at vertene må angripe og at de har et forsvar som lekker som ei sil, kan et overspill være aktuelt. Over 2,5 gir 1,55 i odds, over 3,5 gir 2,40, mens over 4,5 gir 4,25 i odds. Også 2,00 i odds for flest mål i andre omgang er aktuelt, ettersom det tross alt er da kampen skal avgjøres.

Real Madrid – Borussia Dortmund: Real Madrid må vinne denne kampen, for å stikke av med gruppeseieren. Gjestene klarer seg med uavgjort. Vertene har vunnet fire av de siste fem gangene Dortmund har vært på besøk. Oddsen for at det skjer igjen er 1,75. To lag som ofte scorer, og scorer mye. Over både 2,5 og 3,5 kan være aktuelt til henholdsvis 1,40 og 2,00 i odds. I 1,45 er oddsen for at begge lag scorer.

Porto – Leicester: Nok et oppgjør det ikke er altfor lett å spille på. Porto har for lav odds, selv om de må vinne for å gå videre – dersom FC København vinner borte mot Brugge. To gjerrige lag, som heller ikke scorer altfor mye. Under 2,5 mål gir 1,85, mens under 1,5 gir 3,30 i odds.

Club Brugge – FC København: FCK må vinne for å ha en mulighet til å gå videre, men er uansett sikret Europa League. Brugge er uansett ute. Borteseier gir 1,95 i odds. FCK vant det motsatte oppgjøret 4-0, slike sifre blir det ikke her. Det er scoret tre mål i FCKs to bortekamper til nå, og seks mål i Brugges to hjemmekamper. Vi tror det blir lite mål også her, under 2,5 gir 1,75, mens under 1,5 mål gir 3,00.

Juventus – Dinamo Zagreb: Gjestene står uten scoring så langt i Champions League, og har tapt sine fem første kamper. Her har vi vanskelig for å se for oss noe annet enn tap nummer seks. Spørsmålet er hvor stort tapet blir. Dersom Sevilla vinner sin kamp, må Juventus vinner for å sikre gruppeseieren. Vi tror de vil avgjøre tidlig, og da kan 1,42 for Juventus-ledelse til pause være et ok spill. Ellers blir ikke oddsen spennende før man gir gjestene et 2-0-utgangspunkt. Det gir Juventus-seier 1,85.

Lyon – Sevilla: Gjestene må bare unngå å tape for å gå videre. Med seier kan de gå videre som gruppevinnere, om Juventus roter det til i sin kamp. Med her tror vi det først og fremst handler om å sikre avansement. Så et uavgjortspill til 3,15 er spennende. Det er også spill på at det blir lite mål, under 2,5 gir 1,88.

