Kylian (18) er Europas heteste stortalent: – Helt spesiell

Kylian Mbappé (18), eller «den nye Thierry Henry», er født tre dager etter Martin Ødegaard. Han dominerer allerede europeisk toppfotball.

Likhetene er mange mellom 18 år gamle Mbappé og den franske Arsenal-legenden Thierry Henry: Begge er fra Paris, begge ble oppfostret i Monaco, og begge har markert seg med imponerende prestasjoner i tidlig alder. Da Mbappé scoret sitt første seriemål, bare 17 år og 62 år gammel i februar i fjor, danket han ut Henry som klubbens toppscorer gjennom tidene.

– Det er sant at de har like kvaliteter, sier Arsenal-manager Arsène Wenger til The Ligue 1 Show.

– Vi følger ham, vi kjenner ham veldig godt, han utvikler seg bra. Jeg tror han forlenget kontrakten med Monaco forrige sesong, så det er Monaco som bestemmer fremtiden hans. Han kan bli en ny Thierry Henry, sier Wenger.

Interesse fra alle kanter

Det er ikke rart at Wenger er interessert i Mbappé. Og han er ikke den eneste: Zinédine Zidane prøvde, uten hell, å overtale ham om å signere for Real Madrid i 2013; PSG har forsøkt å signere ham flere ganger de siste årene, men Mbappé har avslått tilbudene; Manchester City skal, ifølge Le Parisien, ha lagt inn et bud på 40 millioner euro på Mbappé i fjor sommer; og Barcelona har ifølge fransk presse vist interesse nylig.

Denne sesongen har Mbappé tatt spillet sitt til nye høyder. I sommer scoret han fem mål da Frankrike vant U19-EM – og han var den yngste på laget. Siden har det bare gått oppover i Monaco.

Det toppet seg da han scoret hat trick mot Metz for en drøy uke siden. Nå står 18-åringen med syv mål og fem målgivende pasninger på åtte kamper fra start og ti innhopp. Det er langt sterkere tall enn alle andre spillere som er 18 år eller yngre, og har scoret minst tre mål: Nest best er Yann Karamoh (Caen, fire mål, tre assists) og deretter Christian Pulisic (Borussia Dortmund, to mål og fire assists).

– La oss være ærlige: Mbappé er helt spesiell. Nå er det opp til ham å holde bena på jorden, så vil alt komme av seg selv, sier Thierry Henry i et intervju med franske RMC.

Kan være verdt over 700 mill.

Avisen L'Équipe har satt sammen en oversikt over Monacos unge og attraktive salgsobjekter før tirsdagens Champions League-kamp mot Manchester City. De estimerer verdien til blant andre Bernardo Silva (50-60 M€), Tiémoué Bakayoko (40-45 M€), Thomas Lemar (40-45 M€) og Fabinho (35-40 M€).

Men ingen er mer verdt enn Kylian Mbappé. 18-åringens verdi vurderes til mellom 60 og 80 millioner euro. Det er mellom 530 millioner kroner og 710 millioner kroner.

– Han overrasket meg ikke, sa lagkamerat Benjamin Mendy til L'Équipe etter hat tricket mot Metz.

– Da jeg kom til Monaco, i juni, var han fortsatt på ferie. Jeg spurte folk hvordan han var, og de sa at han var en respektfull type med bena på bakken. Det er sånn han er. Så med det talentet blir det helt vanvittig. Han dribler, er rask, er effektiv. Treneren og spillergruppen gir ham tillit og friheten til å gjøre det han vil på banen, sa Mendy.

I et land som produserer fotballtalenter på løpende bånd, er Mbappé kanskje den folk har aller størst tro på. Selv holder han hodet kaldt til tross for at hyllesten kommer fra alle hold.

– Det gjør meg ingenting. Jeg er ikke et fenomen ennå. Fenomenene er Messi, Ronaldo og Neymar, jeg er fortsatt langt unna dem. Men jeg smiler når folk kaller meg det, sier Mbappé.

Monaco har så langt hatt en vidunderlig sesong. De leder Ligue 1 foran PSG og vant sin Champions League-gruppe foran blant andre Tottenham, som de slo både hjemme og borte. Miksen mellom god struktur og vill angrepsfotball har gjort dem til et av Europas mest underholdende lag, og det er faktisk ingen i de fem store ligaene som scorer mer enn Monaco (tre mål i snitt per kamp).

Champions League byr ikke veldig ofte på store overraskelser, men Monaco virker å ha mye av det som trengs for å skape trøbbel for Manchester City tirsdag kveld. Pep Guardiolas menn har mistet Gabriel Jesus på grunn av skade, og brasilianeren var mye av grunnen til at klubben kom seg ut av en mini-krise i januar. Forsvaret har i tillegg hatt store problemer tidligere i sesongen. Da kan det bli utfordrende å møte et av kontinentets sterkeste angrepslag.

