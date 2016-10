Koeman : - Jeg lærte opp Guardiola

Ronald Koeman (53) var Pep Guardiolas (45) mentor i spillerkarrieren i Barcelona i første halvdel på 1990-tallet. I dag vil Koeman finne ut om han virkelig lærte Guardiola det han kan om fotball.

Etter et to ukers landskampopphold er vi endelig i gang igjen med noe mer engasjerende klubbkamper. I lørdagens desiderte toppkamp får tetleder Manchester City besøk av Everton, som holder femteplass.

Lagenes managere var i sin tid romkamerater og de har i ettertid beholdt den gjensidige respekten og vennskapet. Men som i akkurat 90 minutter i Manchester vil være et fiendskap.

Nederlenderen Koeman var i sin tid nabo til den avdøde spiller -og trenerlegenden Johan Cruyff - som var spillernes sjef i den katalanske storklubben. En dag ba Cruyff sin landsmann om å stikke innom ham.

– Han spurte om jeg ville ha en ny romkamerat på treningsleirer og på hotellene vi overnattet på før kampene, fortalte Koeman nylig til The Mirror.

– Cruyff hadde sett denne unge spilleren i klubbens akademi, sett han utvikle seg på reservelaget, og han hevdet at tiden var inne for å ta unggutten med på A-laget. Ifølge Cruyff var denne ferskingen veldig skarp, han hadde en kjapp hjerne og trengte en mer erfaren spiller som kunne ta vare på ham, fortsatte Koeman.

Koeman aksepterte rollen som mentor for «guttungen» som gikk under navnet Pep. Instruksjonen var å lære ham alt om den nederlandske måten å spille fotball på.

Lærevillig



GESTIKULERER: Pep Guardiola tegner og forklarer for sine City-spillere i bortematchen mot Tottenham for to uker siden. Foto: Frank Augstein , AP

– Over flere år tilbragte vi mye tid sammen på hotellrom før hver kamp, på alle reiser, på sommeroppkjøringer rundt i Europa. Det var slik Johan var. Han sa det var viktig at de yngre spillerne lærte faget direkte fra de eldre og etablerte, understreker dagens Everton-manager.

25 år etterpå er Koeman stolt over at han bidro til å forme Guardiolas fotballfilosofi.

– Pep var en super fyr. Han var lærevillig, spurte om alt og særlig den nederlandske tilnærmingen til spillet. Han var spesielt interessert i en-touch fotball gjerne på små flater og ballbesittelses-fotball. Han elsket den stilen Cruyff innførte i Barcelona.

– Det som slo meg med Pep var at han var en vanlig, jordnær type. Helt uten arrogante takter. Selv som Barcelona-spiller oppførte han seg ikke som en stjerne. Da han kom med i førstelagtroppen kjørte han rundt i en godt brukt Golf. Og selv tre år inn i førstelagskarrieren rullet han fremdeles hit og dit i den samme bilen, avrundet Koeman.

Nå skal det for ordens skyld legges til at Pep Guardiola selv regner Johan Cruyff som sin største læremester. Men at den tidligere Bayern München-manageren i sin tid fikk noen innspill fra Koeman stemmer helt sikkert.

At Koeman har hatt innflytelse på Everton i høst er i hvert fall et faktum. Ifjor var det hele 13 Premier League-lag som slapp inn færre baklengsmål enn Everton. Så langt under den nye sjefen har Goodison Park-klubben bare sluppet inn fem mål. Bare Tottenham har færre innslupne mål (tre).

Everton var under pari i hjemmekampen mot Crystal Palace (1-1) før landskampene. Og Tottenham fortsatte sin sterke høst med å ødelegge Manchester Citys nær perfekte sesonginnledning.

Til dagens kamp mangler hjemmelaget Bacary Sagna (f). Men det kan hende at Kevin De Bruyne (mb) og Raheem Sterling (kant) blir friskmeldte i tide.

Everton får med igjen Leighton Baines (f), Phil Jagielka (f), Darron Gibson (mb) og Romelu Lukaku (a).

Vi tror hjemmelaget må slite litt ekstra for poeng, men hjemmeodds til 1,42 i et HUB-spill kan vi ikke støtte. Derfor prøver vi uavgjort i et 0-1-handikappspill. Spillestopp er kl. 15.55.