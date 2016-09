Klubbeier lover å gi Leeds-fansen billettpenger tilbake

Leeds Uniteds eksentriske eier Massimo Cellino (60) har lovet fansen penger tilbake om klubben ikke når playoff-plass i inneværende sesong.

Etter en slapp sesonginnledning har Leeds United sikret seg to strake ligaseirer, og er våre favoritter i kveldens ligacupduell hjemme mot Blackburn.

Det er 24 år siden Leeds sist vant ligaen og 20 år siden laget sist kom seg til en ligacupfinale (0-3-tap for Aston Villa). Men fortsatt har klubben en trofast tilhengerskare i både England og Norge.

Gjennom mange år har supporterne måttet seg lide gjennom mye krumspring, rot og elendig fotball. Ikke minst under den italienske klubbeiers Massimo Cellino snart treårige eierskap. I løpet av den tiden har italieneren levd opp til sitt italienske klengenavn – Il mangia allenatori, eller «The Manager Eater», som the The Mirror har oversatt det som.

For i løpet av Cellinos tid er klubben på sin nå syvende manager i Garry Monk (37).

Og i oktober i fjor inngikk Cellino en intensjonsavtale om å selge klubben til supportergruppen Leeds Fans United – men ombestemte seg en uke senere.

Men i april bestemte italieneren seg for å vise at han mener alvor. Det gjorde han ved å love fansen tilbakebetaling på sesongkortene deres i tilfelle klubben skulle unngå å nå sesongens mål om å minst klare en topp seks-plass, eller playoff om man vil.

Yorkshire-klubben sa at de vil gi tilbake 25 prosent av alle sesongkort som ble kjøpt før 31. mai. Og at klubben sågar ville øke refunderingen med 50 prosent om antall solgte sesongkort steg til 15 000 ved utgangen av juli.

Nå ble ikke det målet helt nådd ifølge Rune Roalsvig, som er sesongkortholder og kontaktperson for Leeds United supporterklubb i Skandinavia (LUSCOS).

– Man endte opp med rundt 14200 sesongkort hvilket er en oppgang fra 11 000 i fjor. Så for noen har klubbens initiativ vært en kjøps-motivasjon, sier han.

– Det har kommet til en del sommerforsterkninger, og endelig har vi fått en anerkjent manager med en gameplan. Det er bare å håpe at Mr. Monk får ro over tid. Nå er Championship «verdens hardeste» liga å komme seg ut av. Men er vi blant topp ti i januar kan alt skje, fortsetter Roalsvig som legger til at han tror Cellino ønsker å selge klubben.

– Nylig fikk han full kontroll over klubben da han kjøpte opp de siste 25 prosent av aksjene fra en investeringsbank i Bahrain. Nå som Cellino endelig har alt under en paraply er det lettere å selge seg ut, mener Roalsvig.

Leeds kommer inn i kveldens ligacupmatch med ekstra energi etter to strake ligaseirer. Senest for en uke siden ble nettopp kveldens motstander Blackburn slått 2–1. Og manager Monk har i lokalavisen lovet å ikke hvile hele laget fra lørdagens borteseier over Cardiff.

Det er motsatt av Blackburn-boss Owen Coyle som vil gjøre «åtte eller ni endringer» på laget fra helgens kamp – som var lagets første seier i høst.

Leeds har vunnet seks av syv siste hjemmekamper i ligacupen. Hjemmeoddsen står til 1,90 og spillestopp er kl. 20.40.