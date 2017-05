Klopp slår tilbake etter Mourinho-stikk: – Ikke urettferdig

Manchester United-manager José Mourinho mener kampen om topp fire er «urettferdig». Tullprat, svarer Jürgen Klopp.

Etter torsdagens 1-1-kamp mot Manchester City langet Mourinho ut mot kampoppsettet. Portugiseren mener kampen om topp fire i Premier League er «urettferdig» fordi United, som en følge av spill i Europa League, ligacupen og FA-cupen, har spilt 13 kamper mer enn Liverpool denne sesongen.

– Jeg innbiller meg at han mener de har spilt en lignende sesong som det vi gjorde i fjor, svarer Liverpool-manager Klopp, som viser til at laget tok seg til Europa League-finale forrige sesong.

– Dessuten har United en helt annerledes tropp, en bredere tropp enn oss. Og til tross for skadeproblemene de har hatt, så klarer de fortsatt å sette sammen et godt lag, sier Klopp ifølge ESPN.

Han antyder at Manchester United burde klare å håndtere det tette kampprogrammet når de har en såpass bred tropp.

– Man ser på kampene deres og tenker: «Spiller ikke Henrikh Mkhitaryan? Spiller ikke Wayne Rooney? Og ham, og ham...»

– Ja, det er selvfølgelig tøft, men vi hadde en lignende situasjon forrige sesong, og det er ikke urettferdig. Det er bare sånn det er, sier Klopp.

Roy Keane gikk for noen uker siden ut og kritiserte Mourinho for all klagingen på kampoppsettet. «Jeg har aldri hørt så mye søppel», sa United-legenden.

Fire lag kjemper om tredje- og fjerdeplassen i Premier League: Liverpool, Manchester City, Manchester United og Arsenal.

Liverpool tapte terreng i forrige runde da de tapte hjemme mot Crystal Palace. Men denne helgen har så langt gått som en drøm for Klopps menn: City og United spilte uavgjort mot hverandre torsdag, begge spilte nok en gang uavgjort søndag, og Arsenal tapte mot Tottenham.

Det betyr at Liverpool, ved seier over Watford mandag kveld, kan skaffe seg en luke på tre, fire og ni poeng ned til henholdsvis City, United og Arsenal – riktignok med én eller to kamper mer spilt enn konkurrentene.

– Hvis vi ikke vinner noen av de fire siste kampene, blir det vanskelig å kvalifisere seg til Champions League. Vinner vi én, er det usannsynlig. Vinner vi to, er det heller ikke veldig sannsynlig. Men hvis vi vinner tre, så kan det gå. Og vinner vi alle fire, vil jeg si at vi trolig kvalifiserer oss, anslår Klopp ifølge ESPN.

Motstander Watford har tapt to av sine siste kamper – men de har vært på bortebane. Å ryke 0-4 ute mot Tottenham er én sak, men å tape 0-2 for et ti-mannssterkt Hull City var direkte svakt. Hjemme har det derimot stort sett vært andre boller siden februar med 4-1-1-flyt. Håper å få med Cathcart (f), men ellers er det forventet at fire mann er uaktuelle.

Liverpool stod med 5-2-0-flyt på syv ligakamper før 1-2-skuffelsen hjemme for Crystal Palace sist. Vi har lite å utsette på gjestenes scoringsfrekvens, men forsvaret lekker bare så altfor mye. Igjen kan det være slik at Liverpool må stole på at angrepet ordner noen mål for å vinne. Klavan (f), Lallana (mb) og Sturridge (a) kan rekke kampen.

Den mest sannsynlige vinner er Liverpool, men 1,50 er bare ikke så gjevt. Derfor går vi for et uavgjortspill til 3,80 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 20.55.