Klopp-kloningen Wagner spiller om 2 milliarder

Opprykksfinalen til Premier League beskrives som verdens mest verdifulle kamp. For Huddersfield Town og Reading skal det ligge rundt 2 milliarder i potten.

Mens de øvrige Championship-lagene forlengst er ferdig med sesongen og Newcastle og Brighton fortsatt feirer opprykket kjemper to lag om den siste ledige plassen i Premier League. Det som står på spill er ikke bare at klubbenes spillere og supportere får prøve seg i toppserien. Men også at klubbenes økonomiske fremtid er sikret for mange år fremover.

Det anslagsvise inntektsnivået varierer noe fra en britisk avis til en annen, men finansanalytikerne i Deloitte anslo for et år siden ifølge Daily Mail at vinneren av playoffinalen vil tjene minimum 170 millioner pund, hvilket er noe under 2 milliarder kroner etter dagens kurs. Men summen kan øke til 290 millioner pund hvis det nyopprykkede laget klarer å holde plassen i kommende Premier League-sesong.

TV-avtale



Det var TV-avtalen som trådde i kraft ifjor som førte til at et opprykk har steget så voldsomt i verdi. Med slike vanvittige summer involvert er det ikke til å komme unna at det hviler et tungt press på lagenes respektive managere, David Wagner for Huddersfield og Jaap Stam for Reading.

Eirik Aase følger Championship ekstra tett gjennom websiden ChampionshipNorge. Han stikker nakken ut og har sin favoritt i dagens Wembley-møte.

– Jeg tror det blir en jevn kamp, intens og kanskje ikke så underholdende. Det er et gjennomgående trekk med disse finalenekampene at de er så vriene å forutsi. Et lag kan være favoritt, men så dukker det opp uforutsigbare ting i oppgjørene som endrer bildet fullstendig, sier han.

– Men Huddersfield virker bedre trent under sin tyske hovedtrener David Wagner (45), og de har en egen evne til å være best når det gjelder. Spillemessig ser man likheter med Liverpools Jürgen Klopp (49). Det er høyt press, direkte fotball og overganger.

– Dessuten spiller de uten forventningspress. Det var ingen som hadde forventninger til at laget skulle kjempe i toppen før sesongsstart, og så har de likevel kloret seg fast i toppen.

Motstander Reading endte på tredjeplass i den ordinære sesongen, men ble av bookmakerne likevel regnet som outsider i playoffsemifinalene mot Fulham. The Royals, som laget kalles, avanserte likevel takket være 1-1 borte og en 1-0-hjemmetriumf.

– Reading var blant de lagene som skapte mest målsjanser, og som samtidig slapp til mest målsjanser imot seg i løpet av sesongen. Spillerne spiller åpenbart for manageren Jaap Stam (44), den gamle midtstopperkjempen i Manchester United. Men det er et lite mysterium hvordan de klarte å holde det gående i toppen. For spiller for spiller mener jeg at laget ikke er på nivå med de øvrige topplagene i Championship, avslutter Aase.

Huddersfield var lenge med i kampen om de to direkte opprykksplassene, men falt av så fort de var utenfor rekkevidde. I semifinalene mot Yorkshire-rivalen Sheffield Wednesday måtte laget igjennom to jevne kamper, og til slutt en nervepirrende straffesparkonkurranse.

Vi forstår David Wagners argumenter om at form ikke behøver å være avgjørende i inngangen til en finale. Det handler også om å takle storkamp-forutsetningene på den store Wembley-matta.

Men: Huddersfield har bare vunnet én av syv siste kamper. Reading kan derimot vise til sterke 5-1-1 på syv seneste matcher. Derfor stusser vi over at Huddersfield er gjort til såpass store favoritter i oddssettingen. Vi foreslår et uavgjortspill til 3,05. Husk tidlig spillestopp kl. 15.55. EurosportNorge viser kampen.