Klopp irritert over «plan B»-kritikk: – Mister litt respekt

Liverpool-manager Jürgen Klopp (49) blir ofte beskyldt for å mangle en «plan B» i taktikken sin. Det mener han selv er helt feil.

Laget hans skal søndag møte West Bromwich, som med Tony Pulis i førersetet kommer til å legge seg bakpå og forsvare seg. Det er etter slike kamper, som Liverpool har rotet bort mange poeng i, at Klopp ofte har blitt beskyldt for ikke å ha en reserveplan dersom utgangstaktikken ikke fungerer.

Klopps lag er kjent for å være ekstra gode til å presse, kontre og spille rask angrepsfotball. Det har vist seg å være spesielt effektivt mot andre topplag, ettersom de får muligheten til å kontre og angripe i store rom. Men når Liverpool må styre spillet og bryte ned lave, kompakte forsvar, får de ofte større problemer.

Mens mange kritiserer ham for ikke å ha noe alternativ til det han liker å kalle «heavy metal-fotball», mener Klopp at han ikke mangler en «plan B».

– Jeg har aldri tenkt på det eller hørt på slike ting, sier en «irritert» Klopp ifølge Telegraph.

– Jeg mister faktisk litt respekt for folk som sier slike ting. Hvis noen snakker til meg om «plan A» eller «plan B», så skjønner jeg det virkelig ikke, for det har aldri vært tilfelle, sier den tyske manageren.

– Har spilt briljant fotball

Siden starten på det nye kalenderåret har Liverpool rotet bort poeng mot antatt svakere lag som Leicester, Hull, Sunderland, Swansea og Bournemouth, men ingen er bedre enn Klopps menn i «internligaen» mellom de seks øverste på tabellen.

Det skyldes imidlertid ikke en mangel på «plan B», mener Klopp.

– Denne sesongen har vi tapt kamper, ikke fordi vi manglet en «plan B», men fordi vi hadde vanskeligheter i forskjellige kamper, sier tyskeren, som mener han har bevist at han behersker flere forskjellige spillestiler.

– Vi har spilt briljant fotball, fotball på sitt beste. Hvis du går tilbake og ser på lagene mine i Dortmund i 2012 eller 2013, så var det ikke bare press og motpress, vi spilte fotball og vant kamper.

Liverpools mareritt-manager

Klopp får muligheten til å bevise at laget hans kan spille tålmodig fotball mot lavtliggende forsvar når de besøker West Bromwich og deres manager Tony Pulis søndag.

Den walisiske manageren har blitt et lite mareritt for Liverpool. For i løpet av tiden som Stoke-, Crystal Palace- og West Bromwich-manager har han aldri tapt en hjemmekamp i Premier League mot de rødkledde fra Merseyside. De ni hjemmekampene hans mot Liverpool siden den første i 2008 har alle endt uavgjort.

Pulis er kjent for defensiv fotball og mange scoringer på dødballer. Denne sesongen har West Bromwich scoret 18 ganger på dødball – flest av alle i ligaen – og manageren planlegger å satse på det samme mot et Liverpool-lag som ofte sliter med å forsvare seg i slike situasjoner.

– Det er helt klart noe vi kan utnytte, innrømmer Pulis ifølge Daily Mail.

Vi tror Pulis vil fortsette å frustrere Liverpool, som mister mye angrepskraft når både Adam Lallana og Sadio Mané mangler. West Bromwich har ikke scoret på sine tre siste kamper, men viste nylig at de kan ta poeng fra topplag da de holdt Manchester United til 0-0 på Old Trafford.

Vårt tips er at det ender uavgjort mellom West Bromwich og Liverpool. Det gir en odds på 3,40. Kampen går på TV 2 Sport Premium, spillestopp er klokken 14.25.