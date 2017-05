Klopp hyller brasse-helten: – Fantastisk

Emre Can (23) sendte Liverpool et langt steg mot Champions League. Nå vanker det ny kontrakt for tyskeren.

Mandag scoret han et av årets mål i Premier League da han avgjorde 1-0-kampen mot Watford med et fabelaktig brassespark.

Fredag var han fortsatt på alles lepper da Liverpool-manager Jürgen Klopp stilte opp på pressekonferanse før søndagens hjemmekamp mot Southampton.

– Etter brassesparket hans vil vel alle at han skal bli værende, sier Klopp ifølge The Guardian.

Tror på ny kontrakt

Can har bare et drøyt år igjen av kontrakten sin i Liverpool, men Klopp føler seg sikker på at 23-åringen kommer til å signere en ny avtale.

– Jeg tror ikke det er en hemmelighet hvor mye jeg liker Emre. Han liker klubben og det er en helt vanlig situasjon. Vi er i forhandlinger og har ikke noe press på oss, alt er bra. Det er to partnere med stor respekt for hverandre. Hvis vi kan holde på gode spillere, så gir det mening for utviklingen vår, og han er en av disse gode spillerne. Jeg er ganske positiv, sier Klopp.

Den tyske manageren er full av lovord om sin landsmann, som angivelig ikke klarer å slutte å se på sitt eget kunstmål.

– Han har sett det på iPaden rundt 250 ganger. Spilleren scorer et fantastisk mål og vi snakker om ham en uke senere. Målet var så viktig og så fortjent. Han er en hardtarbeidende gutt, det har ikke endret seg. Han har alltid hatt en fantastisk innstilling, som er det jeg liker best, sier Klopp.

