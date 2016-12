Klopp går for seriegull: - Vi er gode nok

Jürgen Klopp (49) mener at Liverpool har et bra utgangspunkt før den siste delen av Premier League. Nå vil tyskeren gi Liverpool-fansen et seriegull - 27 år etter forrige ligatriumf.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Liverpool ligger på 3. plass med 37 poeng etter 17 seriekamper, mens ledende Chelsea har innkassert 46 poeng på 18 kamper.

Liverpool tar imot Stoke hjemme på Anfield klokken 18.15 i kveld - vi følger kampen live her.

Les også: Chelsea tok sin 12. strake seier

I et intervju med Sky Sports tar den tidligere Borussia Dortmund-treneren bladet fra munnen og snakker offensivt om en ny gullalder i den røde delen av Liverpool.

Følg Tipster på Facebook her

– Kom igjen, la oss gjøre det! Vi er gode nok, og klubben er stor nok. Vi har gjennomført en veldig god sesong så langt. Dersom vi skal vinne serien, må du ha en veldig god sesong, og du må samtidig ha flaks i avgjørende situasjoner, sier Klopp til den tidligere Liverpool-spilleren Jamie Redknapp - som nå jobber for Sky Sports.

Les også: Giroud reddet Arsenal

Philippe Coutinho, som har vært skadet siden hjemmemøtet med Sunderland 26. november, linkes stadig til store klubber som Paris Saint-Germain, Barcelona og Real Madrid.

Men Klopp ser ingen grunn til å gi slipp på klubbens stjerner.

– Eierne våre ønsker ikke å selge spillere. Og det er ingen som bør forlate oss på grunn av for lite penger. Vi gir ikke de aller høyeste lønningene i markedet, men vi betaler bra nok til at spillerne blir her, forteller Klopp.

49-åringen snakker også ut om sitt ambivalente forhold til den engelske pressen.

– De (fotballekspertene) trenger ikke å kritisere enkeltspillere - og det er det jeg ikke liker. Eksperter, som har vært spillere selv, må huske på hvordan de opplevde å få den samme kritikken. Jeg hverken leser eller bryr meg om hva folk måtte mene om meg, men jeg må vite hva som blir skrevet om mine spillerne, for de blir påvirket av det, sier han.

På julaften ble den offensive stjernespilleren, Roberto Firmino, tatt og siktet for fyllekjøring. Men ifølge den anerkjente journalisten, Chris Bascombe, som følger klubben tett, skal brasilianeren være aktuell for startoppstillingen til kveldens kamp mot Stoke.



Liverpool slo til med to sterke borteseirer før jul, mot Middlesbrough og ovetidsstriumfen over Everton. I sistnevnte kamp var de helrøde kanskje ikke på sitt aller beste, men slo til utover i andreomgangen da Everton ble slitne.

Stoke er uten seier på tre ligaforsøk. Især var det nedslående å rote bort 2-0-føringen hjemme mot Leicester senest (2-2). Men drar vi litt bakover i kamprekken i førjulsukene bokførte laget fem seirer på ti ligamatcher - hvilket er klart godkjent.

Ibrahim Afellay (mb) nærmer seg spill etter langvarig skadefravær, Marc Muniesa (f) må helsesjekkes, men Marko Arnautovic (a) er suspendert.

Hverken Joel Matip (f) eller Philippe Coutinho (mb) er ventet tilbake for vertene her, til tross for at de begge gjør fremskritt etter forfall.

Besøk vår oddstipsside Tipster her.

Liverpool står med 5-2-0-flyt og 21-6 i mål på eget gress denne sesongen. En hjemmeseier i et 0-1-handikappspill til 1,70 i odds er vårt bud. Spillefrist er kl. 18.10 og TV2 Sport Premium viser kampen.